Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 18 Temmuz Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 26 TEMMUZ 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak Adana Sarıçam'da 1.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 26 TEMMUZ 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.26 07:59:15 38.2515 30.9665 16.0 -.- 1.6 -.- YUKARITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2021.07.26 06:57:25 38.9380 26.0573 8.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.26 06:41:37 38.9978 26.1077 6.8 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.26 06:40:25 37.8330 26.8582 12.6 -.- 2.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.26 05:35:05 36.4082 27.0668 9.2 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.26 05:30:58 37.0327 27.4725 4.8 -.- 1.3 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.07.26 05:23:55 36.3965 27.1235 8.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.26 04:11:35 36.2897 27.1612 24.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.26 03:28:36 37.1957 36.4497 9.9 -.- 1.6 -.- BURGACLI-BAHCE (OSMANIYE) İlksel

2021.07.26 02:50:22 38.9027 28.1557 7.5 -.- 2.0 -.- KAYACIK-GORDES (MANISA) İlksel

2021.07.26 02:45:07 37.8618 26.9157 7.2 -.- 3.1 3.2 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.26 02:44:49 36.2957 27.1545 1.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.26 02:25:30 37.2735 36.4248 6.7 -.- 2.0 -.- ALIBOZLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2021.07.26 01:11:58 39.1170 36.0945 4.0 -.- 1.2 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.07.26 00:31:32 40.0967 42.7190 10.4 -.- 2.2 -.- CARDAKCATI-SARIKAMIS (KARS) İlksel

2021.07.26 00:02:42 37.1612 36.3668 15.7 -.- 1.2 -.- SEKERDERE-(OSMANIYE) İlksel