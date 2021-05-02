Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 2 Mayıs Pazar günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 5 MAYIS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:42'de Akdeniz açıklarında 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 5 MAYIS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

2021.05.02 08:59:11 34.9827 23.9410 8.3 -.- 3.4 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 08:37:38 40.6075 36.7730 7.8 -.- 1.7 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.05.02 07:51:47 38.9908 26.0778 6.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.02 07:37:46 39.0660 28.0798 18.4 -.- 1.4 -.- KOCAKAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.05.02 06:57:57 37.8532 26.9968 8.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.02 06:49:07 36.4298 27.2355 5.0 -.- 2.3 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 06:33:40 36.4085 27.0985 21.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 06:32:28 36.4432 27.1415 6.1 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 06:25:31 39.7552 25.4778 5.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.05.02 05:51:01 35.6853 31.9987 23.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.05.02 05:34:32 37.9097 26.9002 4.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.05.02 05:26:26 36.4193 27.1968 1.6 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 05:19:52 40.5928 36.7850 8.7 -.- 1.3 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.05.02 05:19:24 40.6017 36.7910 6.7 -.- 1.9 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2021.05.02 04:58:26 36.6628 28.1005 11.3 -.- 1.6 -.- SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.05.02 04:34:04 34.4867 24.4733 8.7 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 04:20:18 39.5550 27.6127 6.0 -.- 1.6 -.- YAREN-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2021.05.02 04:05:46 39.9685 24.0810 22.7 -.- 3.2 3.3 YUNANISTAN İlksel

2021.05.02 03:31:56 38.2222 26.5610 13.6 -.- 1.3 -.- ZEYTINELI-URLA (IZMIR) İlksel

2021.05.02 03:27:35 36.3735 27.2730 8.6 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 03:17:19 36.4500 27.1433 8.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 03:00:04 36.9672 28.3170 5.4 -.- 0.8 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2021.05.02 02:48:37 38.0697 27.1922 1.5 -.- 1.4 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.05.02 02:45:50 36.4403 27.1600 7.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 02:20:55 36.9462 27.3395 11.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 02:12:01 36.8893 27.2647 14.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.05.02 01:35:29 40.8373 28.7050 14.7 -.- 1.6 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.05.02 01:05:31 36.4460 27.1557 7.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel