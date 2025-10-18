Habertürk
Habertürk
        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 18 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? 18 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kandilli ve AFAD son depremler listesini güncelleyerek duyuruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt veriyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi ve Balıkesir deprem ile sallandı. İşte, 18 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 08:24 Güncelleme: 18.10.2025 - 08:24
        1

        Son depremler listesi güncel olarak açıklanıyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyenler ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 18 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı...

        2

        SON DEPREMLER LİSTESİ 18 EKİM 2025

        18-10-2025 07:52:19 39.2336 28.1564 10.25 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 686123
        18-10-2025 07:39:16 37.9864 27.1528 8.88 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.93 km] Menderes (İzmir) 686122
        18-10-2025 07:09:09 39.22 28.1758 9.59 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 686121
        18-10-2025 07:08:49 40.7575 33.9708 8.93 ML 2.4 Yapraklı (Çankırı) 686118
        18-10-2025 07:04:24 38.6889 43.3542 12.57 ML 2.3 Tuşba (Van) 686120
        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

