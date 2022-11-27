Bakan Kurum: 181 ağır hasarlı bina yıkılacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 181 yapıda ağır hasar oluştuğunu bildirdi.
— Murat KURUM (@murat_kurum) November 26, 2022
"TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"
AA'da yer alan habere göre Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik.
"DAHA GÜVENLİ KONUTLAR İNŞA EDECEĞİZ"
181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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