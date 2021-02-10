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HaberlerGündemDEPREM SON DAKİKA: Kandilli Rasathanesi son depremler listesi En son nerede deprem oldu?
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Kandilli Rasathanesi son depremler: En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi

Türkiye art arda gelen depremlerle sarsılıyor. En son nerede deprem oldu? Vatandaşlar Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesini merak ediyor. En son yurtta Gaziantep ve Konya illerinde deprem meydana geldi. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM SON DAKİKA: Kandilli Rasathanesi son depremler listesi En son nerede deprem oldu?
HABERTURK.COM / Ajanslar

En son nerede deprem oldu? Türkiye'nin ana gündem maddelerinden ve sorunlarından biri depremler... Son olarak Gaziantep ve Konya'da meydana gelen depremler can ve mal kaybı yaşanmadı ancak birkaç ay önce İzmir'de yaşanan depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, yurtta meydana gelen son depremler listesini resmi internet adresinde yayınlıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLA


EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Deprem riski en az iller arasında olan ve 3. derece deprem kuşağında bulunan Gaziantep'te art arda iki deprem meydana geldi. Yaklaşık 500 yıldır deprem üretmeyen ve ülke genelinde meydana gelen son depremlerin aktif hale getirmesinden korkulan Doğu Anadolu Fay Hattı’na kuş uçumu 35 kilometre mesafedeki Gaziantep'te art arda 2 deprem meydana geldi. Türkiye'nin deprem haritasında 3. derece deprem kuşağında yer alan Gaziantep'te yıllar sonra meydana gelen deprem korkuya neden oldu. Bir dakika ara ile meydana gelen depremlerden ilkinin merkez üssü Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe mevkisi olurken, ikinci depremin merkez üssü ise Şehitkamil oldu.

AFAD kısa süren depremlerden Yamaçtepe'deki sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak açıklarken, Şehitkamil'deki depremin şiddetini ise 3 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

KONYA'DA DEPREM BİLANÇOSU

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, dün meydana gelen 4.7, 4.0 ve 4.1 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Koraşı Mahallesi'nde hasarlı ev sayısı, 10'a yükseldi. Muhtar Mehmet Aşkan, "Şu an mahallemizde büyük hasar gören, yıkılan ev veya enkaz söz konusu değil. Ekipler, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar 10 evimizde küçük çaplı çatlaklar mevcut" dedi.

AFAD Deprem Dairesi, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde dün saat 18.51’de 4.7, 18.52’de 4.0 ve 18.53’te ise 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini açıkladı. Ana sarsıntı sonrası bölgede toplam 24 artçı oldu. Konya Valiliği, deprem sonrası yapılan kontrolde yıkım ve can kaybı olmadığını belirterek, ''İlk depremin merkez üssünün Konya Tuzlukçu'ya 13.2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7,01 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken ikinci deprem yerin 7,0 kilometre altında, üçüncü deprem ise yerin 4,61 kilometre altında gerçekleşmiştir. Arama tarama faaliyetleri sonucu herhangi bir yıkım ya da enkaz durumu tespit edilmedi, deprem nedeniyle sağlık kuruluşlarına da herhangi bir başvuru olmadı" açıklamasında bulundu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, bölgedeki hasarın boyutunu ve tespit işlerini yürütmek üzere ekip görevlendirildi. Tuzlukçu Koraşı Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Aşkan, ''Şu an mahallemizde büyük hasar gören, yıkılan ev veya bir enkaz söz konusu değil. Burada ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar mahallemizde 10 evimizde küçük çaplı çatlaklar mevcut'' dedi.

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