Kanepenin yaşam üçgeni anne ile kızını kurtardı!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremlerinin ardından Onikişubat ilçesinde, Seyit Abdullah Çavuş Mahallesi, İsmet Karaokur Bulvarı'ndaki Hamidiye Sitesi D Blok, şiddetli sarsıntıyla yıkıldı.
ANNE İLE KIZI ENKAZ ALTINDA FARK EDİLDİ
AA'da yer alan habere göre vatandaşlar, enkazı kontrol ettiklerinde anne Zübeyde Türkkahraman ve kızı Sena Türkkahraman'ın yaşam belirtilerini fark etti.
KANEPENİN YAŞAM ÜÇGENİ KURTARDI
Yıkılan 12 katlı binanın enkazında, bir kanepenin oluşturduğu yaşam üçgeninde mahsur kalan anne ve kızı, depremden yaklaşık 10 saat sonra vatandaşların ve UMKE ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı.
ANNE KIZ TEDAVİYE ALINDI
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan anne ve kızı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR