Deprem toplanma alanları nerede? Sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkemizde art arda meydana gelen depremler sebebiyle olası bir deprem anında toplanılacak yerler araştırılıyor. Peki, İBB deprem toplanma alanları nerelerde? İşte detaylar...

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE İBB

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, karar destek modeli ile 39 ilçenin “Toplanma ve Geçici Barınma Alanları”nı belirledi.

http://sehirharitasi.ibb.gov.tr adresi üzerinden konumunuzu belirleyerek size en yakın deprem toplanma alanlarını görüntüleyebileceksiniz.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI İSTANBUL