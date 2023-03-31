Depremde 65 kişiye mezar olmuştu! İsias Otel ile ilgili sıcak gelişme!

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

65 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre depremlerde yıkılan, aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların da bulunduğu 65 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik güçleri, otelin statik proje müellifi ve fenni mesulü olan Erdem Yıldız'ı İzmir'de gözaltına alarak kente getirdi.