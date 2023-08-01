Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Deprem felaketinin mağdurları anlattı...

        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...

        Ciner Grubu'nun hazırladığı kalıcı prefabrik konutlara yerleşerek hayata tutunmaya çalışan depremzede Nalan Delioğlan ve Sibel Arslan, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşadıklarını anlattı. Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2023 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deprem felaketinin mağdurları anlattı...
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ciner Grubu'nun hazırladığı kalıcı prefabrik konutlara yerleşerek hayata tutunmaya çalışan depremzede Nalan Delioğlan ve Sibel Arslan, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yaşadıklarını Habertürk muhabiri Ceylan Sever'e anlattı...

        NALAN DELİOĞLAN EŞİNİ KAYBETTİ

        39 yaşında olan depremzede Nalan Delioğlan, "18 aylık oğlum, 5 ve 20 yaşlarında kızlarım var. Depremde eşimi kaybettim, küçük kızım yaralandı, evimiz yıkıldı. Çok kötü bir felaket yaşadık" dedi.

        Eşiyle hayallerinin olduğunu anlatan Delioğlan, "En son hayalimiz oğlumun sünnetiydi. Oğlumu bu yaz sünnet ettirecektik. Eşim yemek verecekti. Benim eşim ressamdı. Haziranda sergi düzenleyecekti" şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Deprem esnasında bebeğine süt hazırladığını söyleyen Delioğlan "Başladığında yatak odasına koştum. Eşim, küçük kızımla beraber yatıyordu. Oturur pozisyondaydı. Ben o esnada hemen oturma odasına koştum ve oğlumu kucakladım. Eşime doğru giderken eşim bana kapının arasında durmamı söyledi. Baktım ki eşim kızımı kucağına almamış. Normalde bir şey olduğunda hemen kucağına alırdı ama o gün çocuğu kucağına almadı.

        Ben de oğlumu göğsüme sardım. 4 kere kapıya omuzlarımı çarptım. Çünkü bilincim açıktı, hiç kapanmadı. 4 kere çarptım ve ondan sonra evimiz yıkıldı. Gözlerimi açtığımda yerdeydim. Eşime haber vereyim, panik yapmasın dedim, eşim çığlık atıyordu. Betonların arasından dışarı çıktım. Çok yardım istedim ama kimse yoktu. Geri dönmek istedim enkazların içine. Ayaklarım o esnada kesildi, hareket edemedim. O esnada yağmur da vardı. Sonradan yoldan geçen 2 adam bana yardım etti" diye anlattı.

        Kızının enkazdan sağ çıktığını, eşini ise 19 gün aradıklarını anlatan Delioğlan, "Bakmadığımız hastane kalmadı ama bulamadık. Meğerse çıktığı gün araştırma hastanesinin çadırında vefat etmiş. Kızım görmüş. 'Babam öldü, babamı boşuna aramayın' dedi bize" şeklinde konuştu.

        3 ay çadırda kaldıklarını ve çok zorluk yaşadığını anlatan depremzede, "AFAD'dan bize ulaştılar. Ben konteyner bekliyordum, böyle bir şey çıkacağını düşünmemiştim. Ciner 'Ev verecek' dediklerinde bana o kadar lüks bir şey geldi ki inanamadım" dedi.

        "KIZIM DEPREM GÜNÜ TABURCU OLACAKTI"

        49 yaşındaki Sibel Arslan, "25-30 yıllık bir evliliğim var. Evliliğimde 3 kızım, bir oğlum vardı. Kızımı depremde kaybettim. Deprem günü taburcu olacaktı. Benden önce Rabbim almış kendini... Yetişemedim" dedi.

        Deprem anını ve sonrasını anlatan Arslan "Deprem günü sarsıntıyla uyandık. Eşim ve çocuklarım dışarıya kaçtılar. Ben annemi almadan dışarı çıkmak istemedim. Annem yaşlı olduğu ve kalkamadığı için depremin tüm şiddetini evde geçirdik. O şekilde dışarı çıkma imkanımız zor oldu.

        26 yaşındaki kızım Gülnur Arslan deprem günü taburcu olacaktı. Devlet hastanesi olduğu için güvendedir dedim. Kızımın yanına gittim ama hastane çökmüştü. Kızımı çıkaramadım. 3 gün bekledik. Birinci gün kızımın oda arkadaşı sağ çıktı. Ona sorduk. 'Abla Gülnur koridora çıktı, koridor çöktü' deyince orada benim dünyam yıkıldı" dedi.

        Kalıcı prefabrik konutlara yerleşme sürecini anlatan Arslan, "Seçimden önce kızımın mezarını ziyaret etmeye gelmiştim. Bir AFAD'a başvuralım dedim. En azından bir gecelik de olsa yaşlı anneme kalabilecek bir yer rica ettim. Ertesi gün buradan haber aldık. Çok mutlu olduk. Kafamızı sokabilecek bir evimizin olduğunu hissetmek, bunu yaşamak kadar güzel bir şey yok. 2 kızım bir oğlum var. Oğlumdan 2 torunum var. Burada 9 kişi kalıyoruz. Hayatımızı Ciner şirketinin bize vermiş olduğu evlerde sürdürmeye devam ediyoruz. Her şey mükemmel. Biz bu kadarını bile beklemiyorduk. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

        Ciner Grubu'ndan afetzedelere destek
        Ciner Grubu'ndan afetzedelere destek
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nalan Delioğlan
        #Sibel Arslan
        #Ceylan SEVER
        #Deprem
        #KAHRAMANMARAŞ
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        Esenyurt dehşetinde ilk ifadeler ortaya çıktı! İki gence 11 kurşun!
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        6 ayda 3 bin 690, Haziran'da 1029 bisiklet kazası! Çözüm ne olmalı?
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        Vatandaşın alımları rekor kırdı, Merkez 102 ton altın sattı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
        Rekortmen senariste veda
        Rekortmen senariste veda
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Esenyurt saldırısını hukukçular değerlendirdi! Cinayet planlı mı?
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        Memurun üçer aylık zam talebinin sırrı
        31 yıl sonra yakalandılar!
        31 yıl sonra yakalandılar!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Okan Buruk'un tercihi Gravenberch!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Pandeminin acısını çıkarttık!
        Gişelere bereket yağdı
        Gişelere bereket yağdı
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Kartal'a yeni 10 numara!
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Twitter'ın komşularının şikayeti sonuç verdi
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        Sosyal medya fenomeni 'açlıktan' hayatını kaybetti
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i!
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Galatasaray'da bir ayrılık bir imza!
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Günde 4.5 dakika mucizesi! Kanser riskini azaltabilir
        Ramos bombası!
        Ramos bombası!
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı
        BDDK'dan taksit ve kredilere sınırlama adımı