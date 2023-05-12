Ciner Grubu'ndan afetzedelere destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Ciner Grubu'ndan afetzedelere destek

Ciner Grubu'nun 65 günde tamamladığı 100 kalıcı prefabrik konut depremzedelere teslim ediliyor. Konutların depremzedelere teslim töreninde konuşan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ “Gerçekten bazı acılar vardır ki, hiçbir söz o acıyı ifade etmeye yetmez. Yaşadığımız deprem felaketi böyle bir acıydı. Milletçe bu acıyı hissettik. İlk günden başlamak üzere milletimiz acılara karınca kararınca, derman olmak için elinden geleni yaptı. Her insan kendi imkanı ölçeğinde bir şeyler yapmaya gayret gösterdi. Ciner Grubu da naçizane bu katkıyı sunmak için çalıştı. Bundan dolayı gururluyuz. Katkısı olan, destek veren, bu işi kolaylaştırıcı yetkisini kullanan tüm kamu görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Bir daha böyle bir acı yaşanmasın” dedi

Ciner Grubu'ndan afetzedelere destek
HABERTURK.COM

Ciner Grubu'nun 65 günde tamamladığı 100 kalıcı prefabrik konut depremzedelere teslim ediliyor. Konutlar beyaz eşyaları, koltuk takımları, nevresimlerinin yanı sıra, eve girilip yemek yapılabilecek şekilde buzdolapları dolu şekilde inşa edildi.

Konutların depremzedelere teslim törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Defne Kaymakamı Buğra Karadağ, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta katıldı.

''BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞANMASIN''

Törende konuşan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ “Gerçekten bazı acılar vardır ki, hiçbir söz o acıyı ifade etmeye yetmez. Yaşadığımız deprem felaketi böyle bir acıydı. Milletçe bu acıyı hissettik. İlk günden başlamak üzere milletimiz acılara karınca kararınca, derman olmak için elinden geleni yaptı. Her insan kendi imkanı ölçeğinde bir şeyler yapmaya gayret gösterdi. Ciner Grubu da naçizane bu katkıyı sunmak için çalıştı. Bundan dolayı gururluyuz. Katkısı olan, destek veren, bu işi kolaylaştırıcı yetkisini kullanan tüm kamu görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Bir daha böyle bir acı yaşanmasın” dedi.

''ÖNCELİK EŞLERİNİ KAYBETMİŞ ÇOCUKLU ANNELERİN''

Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta "Ciner Grubu olarak fabrikalarımızın bulunduğu yerel yönetimler ve bağlı bulunduğumuz STK’larla birlikte daima yardımcı olmaya çalıştık. Biliyorduk ki burada kalıcı yardımlar da yapmamız gerekiyordu ve bir mihenk taşı olması gerekiyordu. İki ayda kalıcı prefabrik konutları tamamladık. Evlerin öncelikle eşlerini bu depremde kaybetmiş çocuklu anneler ve engelli kişilere verilmesinin sağlanmasını talep ettik" dedi.

'TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUM'

Defne Kaymakamı Buğra Karadağ 3 ay içerisinde çok önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Karadağ ''Bugün gerçekleştirdiğimiz prefabrik evlerin teslimatında emeği geçen herkese ve tüm Ciner ailesine teşekkürü bir borç biliyorum. Teslim edilecek aileleri çok özenle seçtik” diye konuştu.

AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, “850 binden fazla çadır kuruldu depremin ilk gününden bu yana. 250 binden fazlası Hatay’ın merkez ilçelerinde dağıtıldı. 102 bin 500’den fazla konteyneri bölgeye sevk edildi. 52 binden fazlası Hatay’a geldi. 73 binin üzerinde ailemiz çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor. Bir an önce kalıcı konutların inşaatı yapılarak ailelerimize kavuşturmak bizim hedefimiz. Önümüzdeki günlerde de hak sahipliği süreci başlayacak. Afetin açtığı yaraları sizlerin desteğiyle sarıyoruz. Ciner Grubu’nun bizzat yakından takip ettiği bu organizasyonda toplam 100 konut ailelere teslim edilmeye başlandı. Bu vesileyle tüm Ciner Grubu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Öncelikle 60 daha sonra 40 tane depremzede ailemize teslim edilmek üzere yapılan bu güzel hanelerin teslimini yapmak için bir aradayız. Bu tecelliye emek veren önce Holding çalışanlarına, yönetim kurulu başkanlarına, Sayın Turgay Ciner’e ve buraya emek veren tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 32 arttı
İŞ-YAŞAM Havalimanlarında yolcu sayısı yüzde 32 arttı
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor
İŞ-YAŞAM Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor
Perakende satışlarda yükseliş
İŞ-YAŞAM Perakende satışlarda yükseliş
Toplam ciro endeksinde yüzde 59'luk artış
İŞ-YAŞAM Toplam ciro endeksinde yüzde 59'luk artış
Faik Öztrak: Artık kral olmayacak kurallar olacak
İŞ-YAŞAM 'Artık kral olmayacak, kurallar olacak'
THY 600'e yakın uçak sipariş edecek
İŞ-YAŞAM THY 600'e yakın uçak sipariş edecek
Biden'ın Kongre liderleriyle yapacağı "borç limiti" görüşmesi ertelendi
İŞ-YAŞAM 'Borç limiti' görüşmesi ertelendi
Arçelik, Malatya İnönü Üniversitesi'ne sağlık çalışanları için yurt bağışladı
İŞ-YAŞAM Sağlık çalışanları için yurt bağışı
Bakan Vedat Bilgin: Geçici işçilerin bir sorunu kalmadı
İŞ-YAŞAM Bakan Bilgin: Geçici işçilerin bir sorunu kalmadı
ABD'de üretici enflasyonu nisanda beklentilerin altında geldi
İŞ-YAŞAM ABD'de üretici enflasyonu beklentilerin altında geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.