Ciner Grubu'ndan afetzedelere destek

HABERTURK.COM

Ciner Grubu'nun 65 günde tamamladığı 100 kalıcı prefabrik konut depremzedelere teslim ediliyor. Konutlar beyaz eşyaları, koltuk takımları, nevresimlerinin yanı sıra, eve girilip yemek yapılabilecek şekilde buzdolapları dolu şekilde inşa edildi.

Konutların depremzedelere teslim törenine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Defne Kaymakamı Buğra Karadağ, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Ciner Grubu CEO’su Gürsel Usta katıldı.

''BİR DAHA BÖYLE BİR ACI YAŞANMASIN''

Törende konuşan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ “Gerçekten bazı acılar vardır ki, hiçbir söz o acıyı ifade etmeye yetmez. Yaşadığımız deprem felaketi böyle bir acıydı. Milletçe bu acıyı hissettik. İlk günden başlamak üzere milletimiz acılara karınca kararınca, derman olmak için elinden geleni yaptı. Her insan kendi imkanı ölçeğinde bir şeyler yapmaya gayret gösterdi. Ciner Grubu da naçizane bu katkıyı sunmak için çalıştı. Bundan dolayı gururluyuz. Katkısı olan, destek veren, bu işi kolaylaştırıcı yetkisini kullanan tüm kamu görevlilerine çok teşekkür ediyorum. Bir daha böyle bir acı yaşanmasın” dedi.

''ÖNCELİK EŞLERİNİ KAYBETMİŞ ÇOCUKLU ANNELERİN''

Ciner Grubu CEO'su Gürsel Usta "Ciner Grubu olarak fabrikalarımızın bulunduğu yerel yönetimler ve bağlı bulunduğumuz STK’larla birlikte daima yardımcı olmaya çalıştık. Biliyorduk ki burada kalıcı yardımlar da yapmamız gerekiyordu ve bir mihenk taşı olması gerekiyordu. İki ayda kalıcı prefabrik konutları tamamladık. Evlerin öncelikle eşlerini bu depremde kaybetmiş çocuklu anneler ve engelli kişilere verilmesinin sağlanmasını talep ettik" dedi.

'TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİYORUM'

Defne Kaymakamı Buğra Karadağ 3 ay içerisinde çok önemli adımlar atıldığına dikkat çekti. Karadağ ''Bugün gerçekleştirdiğimiz prefabrik evlerin teslimatında emeği geçen herkese ve tüm Ciner ailesine teşekkürü bir borç biliyorum. Teslim edilecek aileleri çok özenle seçtik” diye konuştu.

AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, “850 binden fazla çadır kuruldu depremin ilk gününden bu yana. 250 binden fazlası Hatay’ın merkez ilçelerinde dağıtıldı. 102 bin 500’den fazla konteyneri bölgeye sevk edildi. 52 binden fazlası Hatay’a geldi. 73 binin üzerinde ailemiz çadır kentlerde yaşamını sürdürüyor. Bir an önce kalıcı konutların inşaatı yapılarak ailelerimize kavuşturmak bizim hedefimiz. Önümüzdeki günlerde de hak sahipliği süreci başlayacak. Afetin açtığı yaraları sizlerin desteğiyle sarıyoruz. Ciner Grubu’nun bizzat yakından takip ettiği bu organizasyonda toplam 100 konut ailelere teslim edilmeye başlandı. Bu vesileyle tüm Ciner Grubu’na teşekkür ediyorum” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Öncelikle 60 daha sonra 40 tane depremzede ailemize teslim edilmek üzere yapılan bu güzel hanelerin teslimini yapmak için bir aradayız. Bu tecelliye emek veren önce Holding çalışanlarına, yönetim kurulu başkanlarına, Sayın Turgay Ciner’e ve buraya emek veren tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.