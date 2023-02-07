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Depremin 33. saatinde gelen kurtuluş: 4 yaşındaki Zeynep ve annesi kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde meydana gelen iki deprem, 10 ilde enkazlar oluşmasına neden oldu. Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, 4 yaşındaki Zeynep ile annesini ve 60 yaşındaki Mihriye teyzeyi enkazdan kurtardı. Zeynep’in enkazdan çıkma anında çevredeki vatandaşların mutlulukla alkışlaması, duygu dolu anlar yaşanmasına sahne oldu.

Depremin 33. saatinde gelen kurtuluş: 4 yaşındaki Zeynep ve annesi kurtarıldı
İHA

Tuzla Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde büyük hasara neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmaları ile yaraları sarmak için seferberlik başlattı.

Depremin olduğu ilk andan itibaren 44 arama ve kurtarma ekibi, 40 personel, 3 ekskavatör, 5 beko-loder, 8 kamyon, 1 kamyonet, 4 tır, 1 arama kurtarma aracı, 1 tanker, 4 binek araç, 1 afet kurtarma aracı ve 1 bobcat aracı ile arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'a depremin ilk anından hemen sonra ulaşan 44 kişilik ekip, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalar çerçevesinde Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri, 4 yaşındaki Zeynep ve annesi ile 60 yaşındaki Mihriye teyzeyi enkazdan kurtardı.

Zeynep’in enkazdan çıkma anında çevredeki vatandaşların mutlulukla alkışlaması, duydu dolu anlar yaşanmasına sahne oldu. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da bölgede görev yapan Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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