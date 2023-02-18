Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Depremzede bebeklerin beslenmesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler

Sağlık Bakanlığı, özellikle deprem bölgesindeki annelerin, afet sonrası olası enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirebilmek için bebeklerini mümkün olabildiğince anne sütü ile beslemelerinin önemine dikkati çekti

Depremzede bebeklerin beslenmesi konusunda dikkat edilmesi gerekenler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından etkilenen 11 ilde anne ve anne adaylarına bebeklerini nasıl emzirmeleri gerektiğine yönelik eğitimlerle anne sütünün önemi anlatılıyor.

Deprem gibi afet durumlarında emzirmenin geciktirilmemesi gereken acil sağlık gereksinimi olduğuna işaret edilen bu eğitimlerde, afet sonrası olası enfeksiyonlara karşı bebeklerin bu şekilde dirençli hale getirilebileceği vurgulanıyor.

Bebekler için hem olağan hem olağanüstü durumlarda en güvenilir besin kaynağının anne sütü olduğu belirtilirken, stres altındaki annelerin de düzenli emzirmeyi sürdürmeleri halinde sütlerinin 72 saatte artacağına dikkat çekiliyor.

Emzirme sırasında salgılanan hormonların, hem annede hem de bebekte stresin azalmasına yardımcı olduğu da ifade ediliyor.

Anne sütü, bebekleri sadece afet durumunda değil her koşulda kirli, mikroplanmış sularla bulaşacak hastalıklardan, özellikle toplu olarak gelişen ve öldürücü olabilecek ishal ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı da koruyor.

BEBEK MAMASI HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Beslenmede tek seçeneğin mama olduğu durumlarda ise daha dikkatli olunması önem taşıyor.

Bebek mamasının, güvenli su ve temiz ölçüm kaşığıyla, ölçüsüne uygun hazırlanması, hazırlandıktan sonra en geç 2 saat içinde bebeğe verilmesi ve beslenmenin başlamasından sonra 1 saat içinde tüketilmesi gerekiyor.

Bebek maması hazırlarken dikkat edilmesi gereken diğer hususlar şöyle sıralanıyor: "Bebek maması kutusu serin ve kuru bir yerde, kapağı sıkıca kapatılmış olarak saklanmalı. Ölçüm kaşığı, şişeler, meme uçları gibi tüm bebek besleme malzemeleri dikkatlice temizlenmeli. Toz bebek maması, üzerinde belirtilen tam su miktarı ve formül kullanılarak hazırlanmalı. Formülün kendine ait ölçü kaşığının tam ölçüsü kullanılmalı. Çok fazla sulandırılmış formül, bebeğin beslenme ihtiyaçlarını karşılayamayacağından bebek maması asla seyreltilmemeli.

Herhangi bir bebek maması ile bebeği besledikten sonra kapta kalan miktar atılmalı."

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Çocukların da yas tutmasına izin verin" önerisi
SAĞLIK Çocukların da yas tutmasına izin verin
Depremzedelerin "ruhsal yaraları" psikiyatri kliniğinde sarılıyor
SAĞLIK Depremzedelerin "ruhsal yaraları" psikiyatri ...
Prof. Dr. Güner'den afet bölgesindeki salgınlara karşı uyarı!
SAĞLIK Prof. Dr. Güner'den afet bölgesindeki salgınlara ...
Deprem sonrası rehberi: Afet zincirine davetiye çıkartmamak için yapılması gerekenler
SAĞLIK Deprem sonrasında önlem alınmazsa bu da olacak! Afet ...
Yorgunluk, kansızlık ve unutkanlık! Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor? İşte vitamin eksikliğinin belirtileri
SAĞLIK Hangi vitamin eksikliği nelere yola açıyor?
Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler...
SAĞLIK Kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığına iyi ...
Turşu Kilo Aldırır Mı ve Faydaları Nelerdir? Turşu Kilo Yapar Mı ve Verdirir Mi?
SAĞLIK Turşu kilo aldırır mı?
Yağ Yakan Detoks Suyu Tarifleri Nelerdir? Yağ Yakmak ve Zayıflamak İçin Detoks Suyu Önerileri
SAĞLIK Yağ yakan detoks suyu tarifleri
Salatalık Kilo Aldırır Mı ve Faydaları Nelerdir? Fazla Salatalık Yemek Kilo Yapar Mı ve Verdirir Mi?
SAĞLIK Salatalık kilo aldırır mı?
Saç Nasıl Hızlı ve Sağlıklı Uzar? Erkek ve Kadın Saçımın Çabuk Uzaması İçin Ne Yapılır?
SAĞLIK Saç nasıl hızlı uzar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.