Depremzede olarak kaydettiği Zeynep'i katletti, yol kenarına atıp kaçtı!

Muğla'nın Milas ilçesinde bir eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran'ı (36) av tüfeğiyle göğsünden vurup, cesedini yol kenarına attığı öne sürülen tutuklu Erdem Daşkara (40) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre Milas'ın eski hastane girişinde 11 Mayıs 2023'te sabah saatlerinde, hareketsiz bir kadını görenler, polise haber verdi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde göğsünden tüfekle vurulduğu belirlenen kadının öldüğü belirlendi. Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin araştırmasında, ölen kişinin eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran olduğu tespit edildi. REKLAM KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini ve Plaka Tanıma Sistemi'ni (PTS) inceleyen ekipler, Erdem Daşkara'nın, cesedi yol kenarına attıktan sonra TIR ile İzmir'e gittiğini belirledi. Daşkara, Muğla polisi tarafından İzmir'de bir döşemecide aracın kan bulaşan koltuk kılıflarını değiştirirken yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem Daşkara, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 sayfalık iddianame hazırlandı. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Erdem Daşkara'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. İddianamede, Zeynep Başaran'ın otopsi sonrası çıkan Adli Tıp raporuna göre ölümünün, sağ göğüsten girip akciğer ve kalpte hasar ve kan birikmesine neden olup göğüs kafesi içinde bulunan ateşli silah yaralanması sonucu meydana geldiği belirtildi. 'TÜFEĞİ VERİRKEN ANİDEN ATEŞ ALDI' İDDİASI Erdem Daşkara, iddianamede yer alan ifadesinde, Zeynep Başaran ile olaydan 2 ay önce tanıştığını, olay günü çalıştığı eğlence mekanına gittiğini ve burada Başaran'ın kendisine, 'İki çocuğun var. Sen düzgün bir insansın. Böyle yerlere de Milas'a da gelme, görüşmeyelim' dediğini anlattı. Daşkara, mekan çıkışında Zeynep Başaran ile TIR'da alkol aldıklarını, araçtaki tüfeği gören Başaran'ın havaya ateş etmek istediği, bunun üzerine kendisinin tüfeği sabit olduğu yerden alıp Başaran'a verirken tüfeğin ateş aldığını ve yüzüstü düşen Başaran'ın bu sırada vurulduğunu, kontrol ettiğinde ise yerde kan olduğunu gördüğünü söyledi. Paniklediği için Başaran'ı yol kenarına bırakıp önce korkuyla bölgeden uzaklaşırken Söke ilçesinden Başaran'ı bıraktığı yere döndüğünü ve burada nefes almadığını görünce tekrar bölgeden kaçtığını belirten Erdem Daşkara, İzmir'e doğru gittiğini, seyir halinde ilerlerken 2 farklı noktada Başaran'ın cep telefonunu ve tüfeği dışarıya fırlattığını söyledi.