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        Depremzede vatandaşları dolandıran 14 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde kurulan paravan şirket ile 125 depremzede vatandaşları konteyner, prefabrik ev satışı gibi sahte ilanlarla dolandıran şebeke çökertildi. Aydın, İzmir ve Denizli illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14 kişi tutuklandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:33
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        Deprem dolandırıcıları tutuklandı
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        Aydın’ın İncirliova ilçesinde kurdukları paravan şirket üzerinden internetten konteyner, ağaç ev satışı gibi sahte ilanlarla depremzedeleri dolandırdıkları tespit edilen dolandırıcılık şebekesi Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 3 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi. Aydın, İzmir ve Denizli illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medya siteleri aracılığıyla satılık konteyner, prefabrik ev gibi sahte ilanlarla 125 depremzedeyi dolandırdığı tespit edilen 18 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

        Tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yakalanan şüphelilerden bir tanesinin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından 20 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

        Ayrıca şüphelilerin, yine çeşitli internet sitelerine verdikleri satılık elektrikli motosiklet ilanları aracılığı ile kendilerine ulaşan engelli ve yaşlı vatandaşları, yine sosyal medya üzerinden de eskort bayan ilanları aracılığı ile kendilerine ulaşan şahısları dolandırdığı tespit edilmişti.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 18 şüphelinin sorgulaması tamamlanırken, ifadelerinin ardından 4 şüpheli serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        #Aydın
        #deprem dolandırıcıları
        #haberler
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