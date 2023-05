Depremzedeler için 'Umut Notaları' konseri

HABERTURK.COM



Fransız Metz Grand Est Ulusal Orkestrası, Institut français girişimi ile Şubat 2023 depremlerinden etkilenen müzisyenlerle dayanışma için Türkiye’ye geliyor. Orkestra, 'Umut Notaları' başlıklı proje kapsamında 6 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de İstanbul'da, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, gerçekleştirilecek konserde sanatseverlerle buluşacak.

Konserin bilet gelirleri, depremden etkilenen 11 şehirdeki güzel sanatlar liseleri ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim alan veya eğitmen olan ve depremde enstrümanı hasar gören veya kaybolan öğrenci ve öğretmenlere yeniden müzik enstrümanı alınması için İKSV tarafından 28 Şubat 2023'te başlatılan İKSV Enstrüman Destek Fonu’na aktarılacak. Fondan yararlanmak isteyen öğrenci ve öğretmenler www.iksv.org adresi üzerinden, 30 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Institut français’nin başlattığı ve Metz Grand Est Ulusal Orkestrası’yla birlikte Radio France, Festival d’Aix-en- Provence, Philharmonie de Paris gibi Fransa’nın önde gelen kültür kurumlarının destek verdiği 'Umut Notaları' projesi kapsamında Fransa’dan enstrüman bağışının yanı sıra deprem bölgesindeki müzik öğrenci ve öğretmenlerinin Fransa’nın çeşitli müzik kurumlarında pedagojik formasyon ve müzik eğitimi almaları için olanaklar yaratılacak, bölge orkestralarının yeniden yapılanmalarına destek verilecek ve düzenlenecek ustalık sınıfları ve atölyelerle uzun vadeli bir işbirliği ve destek köprüsü kurulacak.

Fransız Kültür Bakanlığı, Institut français Paris, Fransa'da Cité Musicale-Metz, Cemal Reşit Rey konser salonu, Fransız-Türk Ticaret Odası ve birçok Fransız ve Türk şirket tarafından desteklenen 'Umut Notaları' dayanışma projesi, Institut français Türkiye ve İKSV işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Konser biletleri 24 Mayıs Çarşamba saat 10.30’da Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışın ardından, 25 Mayıs Perşembe saat 10.30’dan itibaren passo.com.tr ve İKSV ana gişeden (Pazar hariç her gün 10.00-13.00 ve 14.00-18.00 arası) satın alınabilecek.

Konser Tarihi:

6 Temmuz 2023 Perşembe, 20.00, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İstanbul

Program:

David Reiland, şef

Murat Cem Orhan, konuk şef

Can Çakmur, piyano

C. Debussy, Prélude à l’après-midi d’un faune (Bir Pan’ın Öğleden Sonrasına Prelüd)

C. Saint-Saens, Piyano Konçertosu No.5

A.A. Saygun, Orkestra İçin Süit*

L. van Beethoven, Senfoni No.5 Do Minör Op.67