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Depremzedeler için İngiltere'de 101 milyon Sterlin toplandı

11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 43 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yıkıcı depremlerin ardından İngiltere'de 14 yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC), depremzedeler için yaklaşık 101 milyon sterlin topladı. İngiliz oyuncu Daniel Craig de geçtiğimiz günlerde kuruma bağış yapılması için destek vermişti

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  • Depremzedeler için İngiltere'de 101 milyon Sterlin toplandı - Deprem haberleri

    Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, an itibarıyla 43 binden fazla vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden oldu.
  • Depremzedeler için İngiltere'de 101 milyon Sterlin toplandı - Deprem haberleri

    Depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım yağmaya devam ediyor. 14 yardım kuruluşunu bir araya getiren Disasters Emergency Committee (DEC), depremzedeler için yaklaşık 101 milyon sterlin topladı. (Yaklaşık 2 milyon 250 milyon TL)
  • Depremzedeler için İngiltere'de 101 milyon Sterlin toplandı - Deprem haberleri

    Disasters Emergency Committee'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "DEC üyesi hayır kurumları Türkiye ve Suriye'de çalışmalarını sürdürerek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor" ifadelerine yer verildi. 
  • Depremzedeler için İngiltere'de 101 milyon Sterlin toplandı - Deprem haberleri

    Öte yandan sinema tarihinin ünlü karakteri 'James Bond'u canlandıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, geçtiğimiz günlerde depremzedeler için Disasters Emergency Committee'e bağış yapılması için çağrıda bulunmuştu. 
  • Depremzedeler için İngiltere'de 101 milyon Sterlin toplandı - Deprem haberleri

    Daniel Craig, Türkiye ve Suriye'de milyonlarca insanın afetten etkilendiğini ve evlerinin artık güvenli olmadığını söyleyerek, bağış yapmanın önemini vurgulamıştı.

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