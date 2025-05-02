Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu hafta sonu Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, FB-BJK derbisini büyük bir heyecanla bekliyor. Ev sahibi Fenerbahçe, ligde geride kalan 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 75 puan toplayarak ikinci sırada yer alırken; Beşiktaş, 31 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 52 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda?