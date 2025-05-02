Fenerbahçe- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe kendi evinde ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih ve maç saati futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Sarı lacivertliler, iç sahada Beşiktaş'a karşı çıktığı son 4 derbide sadece bir kez kazanırken, bir defa berabere kaldı ve iki maçtan yenik ayrıldı. Maç saatinin yaklaşmasıyla derbiye ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, "Fenerbahçe- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte dev derbi öncesinde öne çıkan detaylar...
Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu hafta sonu Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, FB-BJK derbisini büyük bir heyecanla bekliyor. Ev sahibi Fenerbahçe, ligde geride kalan 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 75 puan toplayarak ikinci sırada yer alırken; Beşiktaş, 31 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 52 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Peki, Fenerbahçe- Beşiktaş maçı ne zaman ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi 4 Mayıs Pazar günü 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
361. maçına çıkacak iki takım, ezeli rekabette Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 128 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Fred, Tadic, İrfan Can, Talisca, Dzeko
NOT: Sarı lacivertlilerde Kostic sarı kart cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Joao Mario, Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile