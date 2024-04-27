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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Derbide Fenerbahçe'den 2 erken değişiklik! - Fenerbahçe Haberleri

        Derbide Fenerbahçe'den 2 erken değişiklik!

        Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, Sarı-Lacivertli formayı giyen İsmail Yüksek, sakatlanarak derbiyi yarıda bıraktı. İsmail Yüksek sakatlandıktan sonra Fenerbahçe iki mecburi değişiklik yaptı. Becao, Türk sınırından ötürü yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. İsmail'in yerine Krunic oyuna dahil oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:25
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        Derbide Fenerbahçe'den 2 erken değişiklik!
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        Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, sakatlanarak derbiyi yarıda bıraktı.

        Mücadelenin 13. dakikasında İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy ile girdiği ikili mücadelede pas vermek isterken sol zorladı ve sakatlandı. Birkaç dakika sonra kendini yere bırakan İsmail Yüksek, sedye ile kenara geldi.

        İsmail Yüksek sakatlandıktan sonra Fenerbahçe iki mecburi değişiklik yaptı. Becao, Türk sınırından ötürü yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. İsmail'in yerine Krunic oyuna dahil oldu.

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