Derbide gözler golcülerde!

Sarı-lacivertli ekipte Youssef En-Nesyri, sarı-kırmızılılarda ise Victor Osimhen, takımlarının en formda golcüleri olarak dikkati çekiyor. Her iki futbolcu da bu sezon resmi maçlarda 26'şar kez fileleri havalandırırken takımlarının da en golcü oyuncuları oldu.