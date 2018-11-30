Derbide gözler kalecilerde

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbide gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

Vodafone Park'ta yapılacak karşılaşmalarda kaleyi korumaları beklenen Beşiktaş'ın 25 yaşındaki Alman kalecisi Loris Karius ile Galatasaray'ın 32 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Siyah-beyazlı ekibin bu sezon İngiltere'nin Liverpool takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Karius ile sarı-kırmızılılarda 8. sezonunu geçiren Muslera'nın derbide göstereceği performans, takımları adına büyük önem taşıyacak.

KARIUS 2. KEZ DERBİDE

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Galatasaray'a karşı forma giymesi durumunda Türkiye'de ikinci kez bir derbide sahaya çıkacak. Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kaleci, Beşiktaş formasıyla ligin 6. haftasında 1-1 sona eren Fenerbahçe derbisinde mücadele etti. Karius, derbide oynaması durumunda ilk kez Galatasaray'a karşı forma giyecek.

KARIUS 13 MAÇTA GÖREV ALDI

Karius, bu sezon 13 resmi karşılaşmada Beşiktaş'ın kalesini korudu. Alman file bekçisi, Süper Lig'de 9, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 müsabakada süre aldı. Süper Lig'deki 9 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Karius, 1 maçta kalesini gole kapatırken, 8 karşılaşmada toplam 10 gol yedi. Siyah-beyazlı takımın kalecisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı ve 9 gole engel olamadı.

MUSLERA'NIN 38. DERBİSİ

Fernando Muslera, Türkiye kariyerinde 37 derbide forma giydi. Uruguaylı kaleci, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında görev aldığı bu maçlarda 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü. Söz konusu maçlarda rakiplerin 36 golüne engel olamayan Muslera, 14 derbiyi gol yemeden bitirdi. Muslera, Beşiktaş'a karşı 16'sı Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 17 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.

MUSLERA 19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Muslera, Galatasaray'ın bu sezon oynadığı 19 resmi karşılaşmada da görev yaptı. Uruguaylı futbolcu, sarı-kırmızılı ekiple 13 Süper Lig, 5 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 TFF Süper Kupa müsabakasında kaleyi korudu. Galatasaray'ın 7 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi aldığı Süper Lig'de 15 gol engel olamayan Muslera, 5 mücadelede kalesini gole kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon birer galibiyet ve beraberlik ile 3 yenilgi yaşayan Muslera, kalesinde 5 gol gördü. 32 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmaların 2'sinde meşin yuvarlağın filelere gitmesine engel oldu.

Muslera, ayrıca sezon başında Akhisarspor ile yapılan, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona erdikten sonra penaltılarda 6-5 kaybedilen TFF Süper Kupa maçında da kaleyi korudu.

ANAHTAR İLK GOL

İki takım arasında son dönemde oynanan maçlarda ilk golü atan ekip, sadece bir kez yenildi.

Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun ilk yarısında olaylar sebebiyle yarıda kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, iki takım arasında ligde yapılan ve en az bir golün atıldığı son 24 maçın 19'unda ilk golü atan takım galip geldi, 4'ü berabere sonuçlandı.

Bu süre içinde sadece bir maçta ilk golü atan takım mağlup oldu. 2015-2016 sezonunun ilk yarısında Galatasaray deplasmanda oynanan müsabakada Wesley Sneijder'in golüyle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş daha sonra Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

15 KEZ GALATASARAY, 9 KEZ BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki son 24 karşılaşmada 15 kez sarı-kırmızılılar, 9 kez de siyah-beyazlılar öne geçti. Sarı-kırmızılı takım öne geçtiği bu 15 maçtan 11'ini kazandı, 3'ünde berabere kaldı, birinde yenildi. Beşiktaş ise 1-0'ı yakaladığı 9 maçtan 8'ini kazandı, 1'inde eşitliği bozamadı.

İKİ GOL KENDİ KALESİNE

İki takım arasındaki en az bir golün atıldığı son 24 lig maçında (tamamlanamayan derbi hariç) taraflar 2 kez ilk golleri kendi futbolcularından yedi. BJK İnönü Stadı'nda 24 Mayıs 2009'da Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı maçta Galatasaraylı Mehmet Topal, aynı statta 26 Ağustos 2012'de oynanan ve 3-3 biten derbide ise yine Galatasaray'dan Melo ilk golleri kendi kalelerine attı.

MAÇLAR

Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde, golsüz bittiği için 2011-2012 sezonunda Lig Grubu'nun ilk yarısındaki maç ile 2013-2014 sezonun ilk yarısında olaylar nedeniyle tatil edilen ve 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil edilen derbinin değerlendirmeye alınmadığı, en az bir golün atıldığı son 24 lig maçının sonuçları ve ilk golü atan futbolcular şöyle:

Tarih Maç Sonuç İlk golü atan Takımı 17.09.2006 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 0 Ümit Karan Galatasaray 03.03.2007 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Bobo Beşiktaş 29.09.2007 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 1 Hakan Balta Galatasaray 02.03.2008 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 0 Mert Nobre Beşiktaş 21.12.2008 Galatasaray-Beşiktaş 4 - 2 Servet Çetin Galatasaray 24.05.2009 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Mehmet Topal (Kendi kalesine) Galatasaray 12.09.2009 Galatasaray-Beşiktaş 3 - 0 Mustafa Sarp Galatasaray 21.02.2010 Beşiktaş-Galatasaray 1 - 1 Arda Turan Galatasaray 28.11.2010 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 2 Guti Hernandez Beşiktaş 30.04.2011 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 0 Mehmet Aurelio Beşiktaş 20.11.2011 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 0 26.02.2012 Galatasaray-Beşiktaş 3 - 2 Johan Elmander Galatasaray 16.04.2012 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 2 Felipe Melo Galatasaray 06.05.2012 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 2 Felipe Melo Galatasaray 26.08.2012 Beşiktaş-Galatasaray 3 - 3 Felipe Melo (Kendi kalesine) Galatasaray 27.01.2013 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 1 Emre Çolak Galatasaray 22.09.2013 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 3 (Hükmen) 22.02.2014 Galatasaray-Beşiktaş 1 - 0 Selçuk İnan Galatasaray 04.01.2015 Beşiktaş-Galatasaray 0 - 2 Felipe Melo Galatasaray 24.05.2015 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 0 Yasin Öztekin Galatasaray 14.12.2015 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 1 Wesley Sneijder Galatasaray 08.05.2016 Galatasaray-Beşiktaş 0 - 1 Mario Gomez Beşiktaş 24.09.2016 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 2 Eren Derdiyok Galatasaray 27.02.2017 Galatasaray-Beşiktaş 0 - 1 Anderson Talisca Beşiktaş 02.12.2017 Beşiktaş-Galatasaray 3 - 0 Cenk Tosun Beşiktaş 29.04.2018 Galatasaray-Beşiktaş 2 - 0 Fernando Reges Galatasaray

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