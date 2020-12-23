Dere yatağında vurulmuş halde bulundu

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DHA

Osmaniye'nin Karaçay Mahallesi'ndeki dere yatağında tabancayla vurulmuş erkek cansız bedeni bulundu.

Karaçay Mahallesi'ndeki dere yatağında, sabah saatlerinde, vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin göğsünden tek kurşunla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, cansız bedenin F.K.'ye (34) ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, tabanca, tabure ve F.K.'ye ait 80 ABV 934 plakalı motosiklet buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, F.K.'nin cesedi yakınları tarafından teşhis edildikten sonra otopsi için morga gönderildi. İntihar ettiğinden şüphelenilen F.K.'nin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.