Gaziantep'te derede bebek cansız bedeni bulundu
Gaziantep'teki Allaben Deresi'nde 4-5 aylık olduğu belirtilen bebek cansız bedeni bulundu. Bebeğin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Tüfekçi Yusuf Bulvarı mevkisindeki Allaben Deresi'nde hareketsiz bebek gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde 4-5 aylık olduğu değerlendirilen bebeğin yaşamını yitirdiğini belirlendi.
Gece saatlerinde dereye bırakıldığı tahmin edilen bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.