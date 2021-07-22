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Haberler Gündem 3. Sayfa EN ACI BAYRAM! Son dakika: Bayramın birinci günü minik Ecrin'in cansız bedeni derede bulunmuştu
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Derede cansız bedeni bulunan minik Ecrin'in ailesi bayramı hüzünlü geçiriyor

Antalya'da Kurban Bayramı'nın birinci günü 2 yaşındaki kızının cenazesini toprağa veren baba Ferhat Keskin "Kızım daha çok küçüktü. Aramızdan bir melek gibi uçtu gitti. Acımın tarifi yok. Ecrin bana çok düşkündü, kucağımdan bir saniye inmezdi. Gece bile kucağımda uyurdu, bensiz yatmazdı" ifadeleri yürekleri dağladı

EN ACI BAYRAM! Son dakika: Bayramın birinci günü minik Ecrin'in cansız bedeni derede bulunmuştu
AA

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolduktan sonra cansız bedeni derede bulunan Ecrin Keskin'in ailesi Kurban Bayramı'nı hüzünlü geçiriyor.

Cenazesi Kurban Bayramı'nın birinci günü toprağa verilen 2 yaşındaki Ecrin'in ailesi, çocuklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Hayatlarının "en acı" bayramını yaşayan ailenin gözyaşı dinmiyor.

Aile minik kızlarının fotoğraflarına ve görüntülerine bakarak acılarını bastırmaya çalışıyor.

"ARAMIZDAN BİR MELEK GİBİ UÇTU GİTTİ"

Evinin önünde taziyeleri kabul eden acılı baba Ferhat Keskin, AA muhabirine, dört çocuğunun en küçüğü Ecrin ile aralarında farklı bir bağ olduğunu söyledi.

Küçük olduğu için kızının üzerine hep titrediklerini aktaran Keskin, şöyle konuştu:

"Kızım daha çok küçüktü. Aramızdan bir melek gibi uçtu gitti. Acımın tarifi yok. Ecrin, bana çok düşkündü, kucağımdan bir saniye inmezdi. Gece bile kucağımda uyurdu, bensiz yatmazdı. Her babanın olduğu gibi benim de kızımla ilgili güzel hayallerim vardı. Oğlumun tedavi sürecinden dolayı eşim yanımızda olmadığından 35 gündür, 'Başına bir şey gelmesin.' diye evladımı nereye gittiysem hep yanımda götürdüm. Alışveriş yapmak ve ardından hastaneye gitmek için ilk defa bir saatliğine kızımı bıraktım, dönene kadar kaşla göz arasında gitti."

"BUNDAN SONRAKİ TEK MÜCADELEM, OĞLUMU YAŞATABİLMEK"

Keskin, kızının kaybolduğu haberini aldıktan sonra hiçbir görenin ve herhangi bir izin olmamasının kendisini büyük bir çaresizliğe ittiğini dile getirdi.

Bütün ekiplerin kızı için seferber olduğunu belirten Keskin, "Beni sevenler, tüm arkadaşlarım canla başla sabaha kadar gözlerini kırpmadan köşe bucak, karış karış her yeri aradı. Hepsinden Allah razı olsun. Evladımızın suya düşmüş olabileceği hiç aklıma gelmedi. İki yaşında olmasına rağmen çok tedbirli bir çocuktu. Ağacın altında oturur, bir metre ileriye gitmeyi düşünmezdi." ifadesini kullandı.

Epilepsi hastası oğlunun Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü anlatan Keskin, "Bundan sonraki tek mücadelem, oğlumu yaşatabilmek. 16 yıldır tedavi görüyor. Oğlumun iyi olması için mücadelemi sürdüreceğim." dedi.

Keskin, başkalarının da canı yanmaması için derenin çevresine tedbir alınmasını istedi.

MİNİK ECRİN'İN CENAZESİ BAYRAM ARİFESİNDE BULUNDU

Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde ikamet eden ve bölgedeki seralarda uzun yıllar işçi olarak çalışan Ferhat ile Zübeyde Keskin çifti, engelli çocuklarının tedavisi için evden ayrılınca kızları Ecrin'i 18 Temmuz'da babaannesi Fatma Keskin'e bırakmıştı.

Babaanne Keskin ise bir iş için kısa süre ayrıldığı eve döndüğünde Ecrin'i göremeyince komşulardan yardım istemiş, ardından durum polise bildirilmişti. Ekiplerin yaptığı aramada, 19 Temmuz gecesi küçük Ecrin'in cesedine, evlerinin önünden geçen ve su seviyesi düşürülen derede yapılan aramalar sonucu köprü altında ulaşılmıştı.

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