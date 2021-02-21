İKİ KIZI VAR



Öte yandan 1995 yılında nikah masasına oturan mimar Eren Talu ile eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, 2011'de boşanmıştı.



Samyeli ve Talu'nun, Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.