Diyetisyen Valeria Agyeman da biyotin içeren antep fıstığının saçları oksidatif stres ve hasardan korumaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

Öte yandan ceviz, badem, kaju gibi kuruyemişler ise vitamin ve çinko deposu.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Mona A. Gohara, fındığın saç, cilt, tırnaklar için çok faydalı olduğunu söylüyor.

Yapılan araştırmalarda saç dökülmesinden mustarip kişilere biyotin takviyesinin yararlı olduğu belirtiliyor. Ancak uzmanlar biyotin içeren haplardan önce aynı zamanda çinko ve selenyum deposu da olan yumurtayı tavsiye ediyor.

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YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Uzmanlar koyu yeşil yapraklı sebzelerin saç uzaması için gerekli olan A vitamini deposunu sağladığını belirtiyor. Brokoli, brüksel lahanası, lahana ve karalahana gibi sebzeler, A ve C vitaminleri, folik asit ile biyotin açısından faydalı ve zengin yiyeceklerdir.

Özellikle kadın tipi saç dökülmesine karşı önemli rol oynayan ıspanak, önemli bir demir kaynağı.

Ancak aşırı demir tüketiminin de saç dökülmesine neden olabileceği araştırmalarda yer alıyor.