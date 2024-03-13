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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Derrick Köhn: Biz Fenerbahçe'den daha iyiyiz - Galatasaray Haberleri

        Derrick Köhn: Biz Fenerbahçe'den daha iyiyiz

        Galatasaray'ın devre arası Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'dan kadrosuna kattığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn, kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den daha iyi olduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 13.03.2024 - 17:47
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        Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Derrick Köhn, kulübün Youtube kanalına konuk oldu.

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        "TEK BİR CEVAP İHTİMALİM VARDI"

        Transfer sürecinden bahseden Köhn, "Menajerimden Galatasaray seni istiyor diye ilk haber geldiğinde, transfer döneminin bitmesine az bir zaman kalmıştı. Çabuk karar vermem gerekiyordu. Ailem ve arkadaşlarıma konuştum. Hepsi Galatasaray'ın büyüklüğünden bahsetti. Ve beni buraya gelme konusunda yüreklendirdi. Büyük bir takımda oynamak istiyordum ve Türkiye'nin en büyük takımı beni istediği için mutluyum. Tek bir cevap ihtimalim vardı be ben de evet dedim."

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        "HERKES BANA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYOR"

        "İlk soruda cevap verdiğim gibi, burada olmaktan çok mutluyum. Yeni gelen birine nasıl davranılması gerekiyorsa herkes öyle davrandı.. Takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları... Herkes bana yardımcı olmaya çalışıyor. Bana, "Sakin ol ve zamanının gelmesini bekle çok iyi şeyler başaracaksın, keyfini çıkar" denmişti. Ben de tam olarak bunu yaptım. Herkesin bana sıcak yaklaşması işimi kolaylaştırdı. Umarım böyle devam eder."

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        "BUNUN HAYALİNİ KURDUM"

        "Bunun hayalini kurdum. Çok keyifli bir histi. O çıkan gürültüyü hala hatırlıyorum. Golden sonra sevincimi yaptım ve çok daha keyiflendim. Bu sevinci tekrar yaşamayı umuyorum. Ailemin ve arkadaşlarım bu gole çok sevindiğini görmek beni oldukça mutlu etti. Bu hissi asla unutmayacağım."

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        "BİZ KAZANACAĞIZ"

        "Süper Lig'de iyi bir rekabet var. Bir başka İstanbul takımıyla bizim aramızda geçiyor mücadele. Ama biz kazanacağız çünkü biz Galatasarayız. Biz daha iyiyiz, en önemlisi de. Odaklanmamız, her maçı kazanmak için odaklanmamız lazım. Kolay değil, bunun farkındayız ama her maç galibiyete odaklanıp kazanan biz olacağız."

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        "KOLAY DEĞİL"

        "Süper Lig'de iyi bir rekabet var. Bir başka İstanbul takımıyla bizim aramızda geçiyor mücadele. Ama biz kazanacağız çünkü biz Galatasarayız. Biz daha iyiyiz, en önemlisi de. Odaklanmamız, her maçı kazanmak için odaklanmamız lazım. Kolay değil, bunun farkındayız ama her maç galibiyete odaklanıp kazanan biz olacağız."

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        "BİZE HEP ENERJİ VERİYOR"

        "Pozitif anlamda çılgınca diyebilirim. Bizim için itici bir güçler. Çok tutkulu olduklarını söylemeliyim. Beşiktaş maçında da maç boyu onların sesini duyduk. Taraftar olmasa takımlar bir hiçbvir. Onların yanımızda olması çok önemli. Bize hep enerji veriyorlar. Onların yanımızda olduğunu hissetmek bizi iyi hissettiriyor."

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