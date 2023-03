Ders başarısı için meyve ve sebze yemek önemli

HABERTURK.COM

İngiltere’de yapılan bir çalışmada, 50 okulda 9000 öğrencinin öğünleri incelendi. Kahvaltı ve öğle yemeğinde yenen yiyecekler ayrıca çocukların meyve-sebze tüketimi ele alındı. Hem ilkokul hem de ortaokul öğrencileri tarafından yenen kahvaltı ve öğle yemeği menüleri ile ders başarısı arasında kayda değer bir ilişki bulundu. "Çocuğum iştahsız" diyorsanız bu içerik ilginizi çekebilir.

Özellikle ortaokul öğrencileri söz konusu olduğunda araştırma sonuçları daha da anlamlı hale geldi. Günde beş veya daha fazla porsiyon meyve ve sebze tüketen çocuklar, zihinsel sağlık açısından en yüksek puanlara sahipti. Norwich Tıp Okulu'ndan baş araştırmacı Prof Ailsa Welch şunları söyledi: "Zayıf zihinsel sağlığın gençler için önemli bir sorun olduğunu ve uzun vadeli olumsuz sonuçları olması muhtemel olduğunu biliyoruz.” Örneğin, şekerli yiyecekler çocukların hafızasını etkiliyor.

Sosyal medya ve okul kültürü çocuğu meyve-sebzeden uzaklaştırıyor

Çocuklarda zihinsel sağlığın kötüye gitmesindeki artış, yetkilileri harekete geçirdi. İngiltere’de yapılan araştırma sonuçları, çocuk ve gençlerin hem sosyal medya ve hem de modern okul kültürü tarafından baskı altında kaldığını vurgular nitelikteydi. Beslenme ile fiziksel sağlığın bağlantısı bilinse de gençlerin psikolojisine olan etkisi üzerinde fazla durulmuyor. Ergen ruh sağlığı sorunlarının yetişkinliğe kadar devam ettiği, yetişkinlikte görülen birçok ruhsal problemin ergenlik yıllarında başladığı ise bilinen bir gerçek.

İngiltere’de yapılan araştırmada, ortaokul çocuklarının yalnızca dörtte biri, ilkokul çağındaki çocukların ise yüzde 28’i günlük önerilen şekilde toplam 5 porsiyon meyve veya sebze yiyebiliyor. Ortaokuldaki her beş çocuktan biri, ilkokuldaki her on çocuktan biri kahvaltı yapmıyor. İngiltere’de durum böyleyken, liseye geçiş sınavına hazırlanan ortaokul öğrencileri için beslenmenin ne kadar önemli olduğu akla geliyor.

Geleneksel kahvaltı gibisi yok!

İyi beslenmenin çocuklarda daha iyi zihinsel esneklikle ilişkili olduğu birçok araştırma tarafından ortaya konuyor. Özellikle ortaokul çocukları arasında besleyici ve meyve-sebzelerle kurulu düzenli öğünlerin daha zihinsel iyilik hali ile doğrudan ilişkili olduğu bulundu yeni bir araştırmayla daha ortaya kondu. Araştırma sonuçlarına göre, geleneksel kahvaltı yapan öğrenciler ile kahvaltıyı sadece karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklerle yapan öğrenciler karşılaştırıldı.

Bulgulara göre, kahvaltıyı düşük besin değeri olan yiyeceklerle geçiştirmek de çocukların zihinsel-ruhsal sağlığını etkiliyor. İngiltere’de yapılan çalışmada, kahvaltıda “boş kalori” olarak nitelendirilen enerji içeceklerini tüketen bir grup çocuğun varlığı da tespit edildi. Bu içeceklerin ise hiç kahvaltı yapmamaktan bile daha olumsuz etkileri saptandı. Öğleden sonra yapılan derslere öğle yemeği yemeden veya besleyici bir öğün almadan giren öğrencilerde ise ders başarısı ve zihinsel performansın olumsuz etkilendiği bildirildi. Sadece akademik performans değil, fiziksel büyüme ve gelişmenin de olumsuz etkileneceği hatırlatıldı.

