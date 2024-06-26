Dervişoğlu'ndan Koray Aydın açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

DİYARBAKIR-MARDİN YANGINI

"Yangından etkilenen köylerimizin "Afet Bölgesi" kapsamına alınması, zararların tespit ve tazmini için teklif ve önergelerimiz verilmiş olup süreç tarafımızca takip edilmektedir.

VERGİ DÜZENLEMESİ TEPKİSİ

Ekonomiye güven yerine ışıltı veren Nebati’den daha kötü bir dönem olamaz diye kendimizi avuturken Cumhuriyet Türkiye'sinin bakanı değil, uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergimatik Mehmet geldi.

REKLAM Daha "tasarruf tedbirleri genelgesinin mürekkebi bile kurumadan jet hızıyla vergi cebirleri genelgesine geçmeye karar verildi. Ancak Sayın Bakanın, tıpkı diğer icraatlarında ve paketlerinde olduğu gibi bu yenisinden de ne çıkacağı belli değil. Vergi düzenlemesinin ne olacağı, kamu hazinesine ne kadar katkı sunacağı gibi asıl soruların cevapları, milletimizle dalga geçer bir şekilde iletişim başkanlığının nabız ölçümlerine göre belirleniyor. Ben kendilerine, bu yaratıcı propaganda süreçleriyle kamuoyunun nabzını ölçmek yerine, sokaktaki vatandaşın bir kereliğine olsun sabrını ölçmelerini tavsiye ediyorum.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCININ ARTIRILMASI 150 TL olan ilgili harç tutarı 3 bin TL'ye yani 20 katına çıkarılmak istenmektedir. Böylece devletin kasasına da 12,5 milyar TL ek gelir oluşturulacağı iddia edilmektedir. Eğer bu olmazsa da 1.500 TL ye çıkarılmak istenmektedir. Yurt dışına çıkış harcını, neredeyse yurt dışına gidiş-geliş uçak biletine eş değer hale getiren bu düzenleme ile, elde edileceği varsayılan 12,5 milyar TL nerede kullanılacak? Emekliye, işsizlere yani milletimize mi harcanacak, yoksa doymak bilmeyen yandaşlarınıza mı dağıtılacak? Ülkedeki kaçaklara destek fonuna mı dönüşecek?"