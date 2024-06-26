Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Dervişoğlu'ndan Koray Aydın açıklaması | Son dakika haberleri

        Dervişoğlu'ndan Koray Aydın açıklaması

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu. Yurt dışı çıkış harcının artırılacak olmasına tepki gösteren Dervişoğlu, "Yurt dışına çıkış harcını, neredeyse yurt dışına gidiş-geliş uçak biletine eş değer hale getiren bu düzenleme ile, elde edileceği varsayılan 12,5 milyar TL nerede kullanılacak?" diye sordu. Toplantının ardından basın mensuplarının İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiaları soruldu. Dervişoğlu, "Bize intikal eden bir şey yok. Eğer bir şey olursa paylaşırız" yanıtını verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 10:45 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dervişoğlu'ndan Koray Aydın açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te partisinin grup toplantısında konuştu.

        Dervişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

        DİYARBAKIR-MARDİN YANGINI

        "Yangından etkilenen köylerimizin "Afet Bölgesi" kapsamına alınması, zararların tespit ve tazmini için teklif ve önergelerimiz verilmiş olup süreç tarafımızca takip edilmektedir.

        VERGİ DÜZENLEMESİ TEPKİSİ

        Ekonomiye güven yerine ışıltı veren Nebati’den daha kötü bir dönem olamaz diye kendimizi avuturken Cumhuriyet Türkiye'sinin bakanı değil, uluslararası para baronlarının mümessili gibi çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek vergimatik Mehmet geldi.

        REKLAM

        Daha "tasarruf tedbirleri genelgesinin mürekkebi bile kurumadan jet hızıyla vergi cebirleri genelgesine geçmeye karar verildi.

        Ancak Sayın Bakanın, tıpkı diğer icraatlarında ve paketlerinde olduğu gibi bu yenisinden de ne çıkacağı belli değil. Vergi düzenlemesinin ne olacağı, kamu hazinesine ne kadar katkı sunacağı gibi asıl soruların cevapları, milletimizle dalga geçer bir şekilde iletişim başkanlığının nabız ölçümlerine göre belirleniyor.

        Ben kendilerine, bu yaratıcı propaganda süreçleriyle kamuoyunun nabzını ölçmek yerine, sokaktaki vatandaşın bir kereliğine olsun sabrını ölçmelerini tavsiye ediyorum.

        YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCININ ARTIRILMASI

        150 TL olan ilgili harç tutarı 3 bin TL'ye yani 20 katına çıkarılmak istenmektedir. Böylece devletin kasasına da 12,5 milyar TL ek gelir oluşturulacağı iddia edilmektedir. Eğer bu olmazsa da 1.500 TL ye çıkarılmak istenmektedir. Yurt dışına çıkış harcını, neredeyse yurt dışına gidiş-geliş uçak biletine eş değer hale getiren bu düzenleme ile, elde edileceği varsayılan 12,5 milyar TL

        nerede kullanılacak? Emekliye, işsizlere yani milletimize mi harcanacak, yoksa doymak bilmeyen yandaşlarınıza mı dağıtılacak? Ülkedeki kaçaklara destek fonuna mı dönüşecek?"

        KORAY AYDIN İYİ PARTİ'DEN İSTİFA MI EDECEK?

        Toplantının ardından basın mensupları Dervişoğlu'na, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifa edeceği iddiaları soruldu.

        İYİ Parti lideri, "Bize intikal eden bir şey yok. Eğer bir şey olursa paylaşırız" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İyi parti
        #Müsavat Dervişoğlu
        #grup toplantısı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Eşi silahla vurdu! Hastane yerine karakola gitti!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!