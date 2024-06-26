Demet Şener üçüncü kez evleniyor
Demet Şener, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman'dan evlilik teklifi aldı. Sevgilisine 'evet' yanıtını veren Şener, mutluluğunu paylaştı
Demet Şener aradığı mutluluğu buldu. Şener, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı Tolga Arman ile evleniyor.
Sevgilisinin Bodrum Türkbükü'de kiraladığı evde ettiği evlilik teklifine, 'evet' diyen Demet Şener'in bir hayli büyük tektaşı dikkatlerden kaçmadı.
Demet Şener, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara; "Dün gece bir takım kutlamalar yapıldı tabii ki" notunu düştü. Demet Şener, takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevapsız kalmadı ve tek tek teşekkür etti.
Demet Şener daha önce; "Ben Tolga ile gönülden bağlıyım. Evlilik olur mu bilmiyorum. Herhangi bir imzaya gerek yok. Hiçbir beklentim yok, şart değil" açıklamasını yapmıştı.
Demet Şener, 2005 - 2018 arasında İbrahim Kutluay, 2019 - 2021 arasında ise Cenk Küpeli ile evli kalmıştı.
Tolga Arman da daha önce bir evlilik yaşamıştı.