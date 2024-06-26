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        Haberler Gündem Güncel Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü? | Son dakika haberleri

        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir lisede müdür yardımcısı olan 45 yaşındaki Mahir Çoğaç, evinin önünden aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Çoğaç hayatını kaybetti. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyet ve istihbarat birimlerimiz, olayı gerçekleştiren katil zanlısını yakalamak için gereken her türlü titiz çalışmayı yürütüyor. Konu her yönüyle araştırılıyor. Üzgünüz, başsağlığı diliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 26.06.2024 - 12:14
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        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
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        Çayırova'nın Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİNİN CİNAYETTEN 1 SAAT ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ

        Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        17 yaşında olduğu iddia edilen şüphelinin Çoğaç'ın öğrencisi olduğu da sürüldü. Ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi.

        Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        VALİDEN SALDIRI AÇIKLAMASI

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyet ve istihbarat birimlerimiz, olayı gerçekleştiren katil zanlısını yakalamak için gereken her türlü titiz çalışmayı yürütüyor. Konu her yönüyle araştırılıyor. Üzgünüz, başsağlığı diliyoruz" dedi.

        SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

        Mahir Çoğaç, Çayırova Mahallesi'ndeki evinden saat 09.00 sıralarında görevli olduğu Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'ne gitmek için çıkarak Fatih Caddesi'nde park halinde olan kendisine ait otomobile bindi.

        Çoğaç emniyet kemerini taktığı sırada, kendisini bekleyen şüpheli aracın yanına gelerek Çoğaç’ın başına tabanca ile 1 el ateş etti.

        Mahir Çoğaç, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı.

        Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Çoğaç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Mahir Çoğaç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

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        #kocaeli
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