Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?

Çayırova'nın Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, aracına bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çoğaç, tabancayla açılan ateşte başından ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. REKLAM

İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoğaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİNİN CİNAYETTEN 1 SAAT ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 17 yaşında olduğu iddia edilen şüphelinin Çoğaç'ın öğrencisi olduğu da sürüldü. Ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

VALİDEN SALDIRI AÇIKLAMASI Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Emniyet ve istihbarat birimlerimiz, olayı gerçekleştiren katil zanlısını yakalamak için gereken her türlü titiz çalışmayı yürütüyor. Konu her yönüyle araştırılıyor. Üzgünüz, başsağlığı diliyoruz" dedi.