Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO Genel Sekreterliği'ne Mark Rutte seçildi | Dış Haberler

        NATO Genel Sekreterliği'ne Mark Rutte seçildi

        Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliği'ne seçildi. Başbakanlığı bırakacak olan Rutte, rakibi Romanya Cumhurbaşkanı Ioannis'in seçimden çekilmesiyle tek aday kalmıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 26.06.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO'nun yeni lideri Rutte
        ABONE OL
        ABONE OL

        NATO üyeleri, görev süresi dolan Genel Sekreter Stoltenberg'in yerine seçime tek aday olarak giren Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi seçti. Rutte, önümüzdeki 4 yıl NATO'nun en üst düzey yöneticisi olacak.

        Stoltenberg halefi Mark Rutte'nin 'gerçek bir transatlantikçi, güçlü bir lider ve uzlaşmacı' olduğunu belirtti.

        Rutte'nin seçilmesi, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in yarışı bıraktığını açıklamasının ardından formalite haline gelmişti.

        Resmi onay sürecinin tamamlanmasının ardından Rutte’nin 1 Ekim 2024’te NATO Genel Sekreteri olarak göreve başlaması bekleniyor.

        Temmuz ayında gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde de fiili genel sekreter Rutte olacak.

        Rutte'nin önünde Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD Başkanlık Seçimleri'ni Trump'ın kazanması halinde transatlantik ittifaka yönelik gelecekteki belirsiz tutum riski var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mark Rutte
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Lise müdür yardımcısına aracında pusu: Öğrencisi mi öldürdü?
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Sibel'in ölümünde iddianame hazırlandı: Kaza değil kadın cinayeti
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Bizim çocuklar tur için sahada!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Kolajen içeren doğal 9 gıda!
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Çinli eniştesini gasp edip öldürdü! Katilden Kur'an kursu iddiası
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Orta ve Doğu Karadeniz için sel uyarısı
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Yok böyle eşitlik! Danimarka ve Slovenya...
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Assange "casusluk suçunu" kabul etti, ülkesine dönüyor
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Hasta koyunu tekmeledi! Kendisini böyle savundu!
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Çeyrek asır sonra yeni tuvalet krizi
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Türkiye'nin gruptan çıkma şansı - Son 16 turundaki muhtemel rakipler
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        "Tanıtımı bana kaldı"
        "Tanıtımı bana kaldı"
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        İstanbul'da vahşet! Kimliği belli oldu!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        4 çocuk annesiydi... Yaşamak için her şeyi yapmış!
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Hamaney'den çağrı: İran seçime hazırlanıyor
        Kadınların cep isyanı!
        Kadınların cep isyanı!