NATO Genel Sekreterliği'ne Mark Rutte seçildi

NATO üyeleri, görev süresi dolan Genel Sekreter Stoltenberg'in yerine seçime tek aday olarak giren Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi seçti. Rutte, önümüzdeki 4 yıl NATO'nun en üst düzey yöneticisi olacak.

Stoltenberg halefi Mark Rutte'nin 'gerçek bir transatlantikçi, güçlü bir lider ve uzlaşmacı' olduğunu belirtti.

Rutte'nin seçilmesi, görev için tek rakibi olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in yarışı bıraktığını açıklamasının ardından formalite haline gelmişti.

Resmi onay sürecinin tamamlanmasının ardından Rutte’nin 1 Ekim 2024’te NATO Genel Sekreteri olarak göreve başlaması bekleniyor.