Hülya Avşar'dan kilo yorumlarına yanıt: Fazlalığım yok

"MAÇ YAPMAK İSTEYEN BUYURSUN GELSİN"

Hülya Avşar, tenis oynamasıyla ilgili gelen eleştiriler hakkında ise "Ben o eleştirileri kaale almıyorum. Tenis tabii ki bana kalmadı. Ben profesyonel değilim ama iyi tenisçi kızlarımız var. Zeynep şu an çok iyi gidiyor. Tenisi duyurmak ve tanıtımını yapmak bana kaldı anacığım. Yıllar önce profesyonel bir tenisçiyle maç yapmıştım bir açık arttırma ile... Maç yapmak isteyen varsa buyursun gelsin" ifadelerini kullanıp güldü.