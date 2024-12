Dervişoğlu: Suriyelilere dağıtılan vatandaşlık derhal iptal edilmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde İYİ Parti Grubu adına konuştu. Dervişoğlu, sözlerine, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

AK Parti'nin ekonomi politikalarını eleştiren Dervişoğlu, hükümetin vaatlerini yerine getiremediğini savundu.

Gençlerin yurt dışına kaçtığını savunan Dervişoğlu, "Gençler neden gidiyor? Çünkü siz kendinizden başka kimseye hayat hakkı tanımıyor, her ses çıkartanı ya 'terörist' diye damgalıyor ya da 'suçlu' diye cezaevine atıyorsunuz. İfade özgürlüğü ayaklar altına alınınca gençler kendilerine alan bulamıyor." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye'de her üç çocuktan birinin ciddi bir maddi yoksulluk içinde yaşadığını söyleyerek, şöyle devam etti:

REKLAM

"Türkiye'deki vergi sisteminin adaletsiz ve baskıcı olduğunu" öne süren Dervişoğlu, 2025 bütçesi için 12,8 trilyon lira gelir öngörüldüğünü, bunun yaklaşık 11,2 trilyon lirasının vergi gelirlerinden sağlanacağını anlattı. Bunların yüzde 66'sının dolaylı vergilerden oluştuğuna işaret eden Dervişoğlu, "Yani vatandaş, her alışveriş yaptığında her yakıt aldığında her ekmeği sofraya koyduğunda bu adaletsiz sistemin bedelini ödüyor. Dolaysız vergiler, yani gelir ve kurumlar vergisinin payı yalnızca yüzde 30. Bu oran gelişmiş ülkelerde tam tersidir. Vergi sistemi reformdan geçirilmeden bu ülkenin ekonomik sorunları çözülemez." dedi.