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"ÇOK BÜYÜK SAVAŞLAR VERDİN "

Ayrıca duygusal bir yazı kaleme alan Derya Balta, şu ifadeleri kullandı: Seninle ilk konuşmamda "Sen bizim kahramanımızsın" demiştim. Anlamamıştın... 324 gün (10 ay 21 gün) Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin. Senin için ne yazsam az... Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok zaten. Sen geldin işte... Ansızın... Belki de ben hep seni bekledim... Ya da melek ailen gönderdi seni bana, kim bilir... Melek ailenin yerini tutamayız bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var. Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını. Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım seni hep çok seveceğim...