Derya Baykal: Kavukiye bende

Aslı Şafak, sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Derya Baykal'ı ağırladı. Baykal, merhum oyuncu Erol Günaydın’ın 32 yıl önce kavukiyeyi verdiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu; Aslı Şafak’ın, "Kavukiyenin sizde olduğundan neden hiç bahsetmediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Ferhan Şensoy, kavuğu alınca benim de çıkıp, 'Bende de kavukiye var' demek istemedim. Rahmetli büyük usta Erol Günaydın’ın meddah kavukiyesi kadın rolü oynadığında taktığı bir kavuk. 'Münir (Özkul) kavuğunu Ferhan’a verdi, ben de sana veriyorum' dedi.

Meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden Erol Günaydın, 2012'de vefat etmişti.

Programda Aslı Şafak, Erol Günaydın’ın, "Sevgili Derya, Ferhan’ın kavuğu var, bende bir zenne olarak sana kavukiyemi ödül olarak veriyorum. Başarılar, ikinizi de öperim" notunu da okudu.

Derya Baykal ardından; "Bu kavuktan kızlarımın da haberi var. Ben de bunu birine tabii ki devredeceğim. Bu da kavuk geleneğinden."

"FERHAN ŞENSOY KAVUĞU DEVRETMEMİ İSTEDİ"

Kavuğunu Rasim Öztekin’e devreden Ferhan Şensoy’un, Derya Baykal’a; "Sen de bunu birine vermelisin" dediği öğrenildi. Baykal; "Ben hep onun olaylarının önüne geçmemek için bunu bugüne kadar sakladım. Tabii ki çok onurla taşıyorum. Benim odamda başköşede duran bir şey bu yatak odamda. Kafamda iki tane isim var ben de onlara vereceğim. Erol Günaydın'ın ailesinin onayını almadan böyle bir şey yapmam. Bazı kriterler var bunun tam kriterini belirleyip hakkaniyetli adaletli olmasını isterim. Belki abartılı olmayan bir törenle veririz. Bir gelenek oluşur kadınlar da bu ortaoyunu geleneğini devam ettirir. Ferhan, bana bunu çok söyledi" dedi.