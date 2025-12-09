Habertürk
        Haberler Magazin Derya Baykal: Kavukiye bende - Magazin haberleri

        Derya Baykal: Kavukiye bende

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu Derya Baykal oldu. Usta oyuncu, Erol Günaydın'a ait zenne kavukiyesinin 32 yıldır kendisinde olduğunu ilk kez açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 13:54 Güncelleme: 09.12.2025 - 13:58
        "Kavukiye bende"
        Aslı Şafak, sunuculuğunu üstlendiği "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında Derya Baykal'ı ağırladı. Baykal, merhum oyuncu Erol Günaydın’ın 32 yıl önce kavukiyeyi verdiğini açıkladı.

        Ünlü oyuncu; Aslı Şafak’ın, "Kavukiyenin sizde olduğundan neden hiç bahsetmediniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: Ferhan Şensoy, kavuğu alınca benim de çıkıp, 'Bende de kavukiye var' demek istemedim. Rahmetli büyük usta Erol Günaydın’ın meddah kavukiyesi kadın rolü oynadığında taktığı bir kavuk. 'Münir (Özkul) kavuğunu Ferhan’a verdi, ben de sana veriyorum' dedi.

        Meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden Erol Günaydın, 2012'de vefat etmişti.
        Programda Aslı Şafak, Erol Günaydın’ın, "Sevgili Derya, Ferhan’ın kavuğu var, bende bir zenne olarak sana kavukiyemi ödül olarak veriyorum. Başarılar, ikinizi de öperim" notunu da okudu.

        Aslı Şafak - Derya Baykal
        Derya Baykal ardından; "Bu kavuktan kızlarımın da haberi var. Ben de bunu birine tabii ki devredeceğim. Bu da kavuk geleneğinden."

        "FERHAN ŞENSOY KAVUĞU DEVRETMEMİ İSTEDİ"

        Kavuğunu Rasim Öztekin’e devreden Ferhan Şensoy’un, Derya Baykal’a; "Sen de bunu birine vermelisin" dediği öğrenildi. Baykal; "Ben hep onun olaylarının önüne geçmemek için bunu bugüne kadar sakladım. Tabii ki çok onurla taşıyorum. Benim odamda başköşede duran bir şey bu yatak odamda. Kafamda iki tane isim var ben de onlara vereceğim. Erol Günaydın'ın ailesinin onayını almadan böyle bir şey yapmam. Bazı kriterler var bunun tam kriterini belirleyip hakkaniyetli adaletli olmasını isterim. Belki abartılı olmayan bir törenle veririz. Bir gelenek oluşur kadınlar da bu ortaoyunu geleneğini devam ettirir. Ferhan, bana bunu çok söyledi" dedi.

        "KAVUĞU, GUPSE ÖZEY VEYA GÜLSE BİRSEL’E VERMEYECEĞİM"

        Baykal sözlerine şöyle devam etti: Kavukiyeyi iki kadın tiyatrocuya vermek istiyorum. Çok kıymetli bir şey benim için. Bu iki kişi Gupse Özay ve Gülse Birsel değil, iki tiyatrocu kadın olacak. Bir jüri oluşturup hakkaniyetli bir şey yapmak isterim. Burada birtakım kriterler var tiyatro yapıyor olması bir fiil, zenne ve ortaoyunu geleneğine yakın olması.

        Ferhan Şensoy, 2016'da kavuğu Rasim Öztekin'e devretmişti.
        ŞEVKET ÇORUH’A SAHİP ÇIKTI

        Derya Baykal, programda Şevket Çoruh’a da sahip çıktı: Şevket Çoruh kavuğu sahiplendi. Birileri dedi ki; ‘Neden Şevket aldı?’ Şevket bir fiil tiyatro yapıyor ve bir tiyatro kazandırdı.

        Rasim Öztekin, kavuğu 2020'de Şevket Çoruh'a teslim etmişti.
