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        Haberler Müzik Derya Bedavacı: İçim kıpır kıpır ama şarkılarım ağır

        Derya Bedavacı: İçim kıpır kıpır ama şarkılarım ağır

        İstanbullu sevenleriyle bir araya gelen Derya Bedavacı; "Benim içim kıpır kıpır ama şarkılarım çok ağır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 13:18
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        "İçim kıpır kıpır ama şarkılarım ağır"
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        Derya Bedavacı, İstanbul Kongre Merkezi'nde sevenleriyle bir araya geldi. Bedavacı, konseri; "Benim içim kıpır kıpır ama şarkılarım çok ağır. Bu akşam bir denge kuracağız artık. Hep birlikte 2 saat bir rahatlayalım" sözleriyle başlattı. Bedavacı, 'Seni Seven Kimdi', 'Deme' ve 'Tövbe' şarkılarını seslendirdi.

        Derya Bedavacı; Kayseri, İstanbul Harbiye, Konya, Adana, Denizli, İzmir, Bursa konserleri ile Mayıs ayında da turnesine devam edecek.

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