Almanya'da federal savcılığın emriyle yakalanan DEAŞ'a katılan 5 Alman kadından biri olan Derya Ö. (26) yaşadıklarını Alman Bild gazetesine anlattı.

Derya'nın hayatı ev ve okul hayatında yaşadığı zorluklarla erken yaşta içine düştüğü problemler zinciriyle başlamıştı.

Derya motosiklet çetesi olarak bilinen 'Cehennem Melekleri'nin liderlerinden biriyle tanışıp yıllarca ilişki yaşadı. Erkek arkadaşı Derya'yı fuhuşa zorlamıştı. Çok mutsuzdu ve bir çıkış yolu arıyordu. Sosyal medya sitesi olan Facebook'ta terör örgütü DEAŞ mensubu Mario S. ile tanıştı. Dario, ona Suriye'den bahsediyordu. Derya, adamın evli olup olmadığını sorduğunda, "Hayır" yanıtı alınca, "Tamam öyleyse biz evlenelim" dediğini aktardı.

"İLK GECEMİZDE DUVARLARDAN KAN AKAN DEPODA KALDIK"

İki ay sonra Derya önce Türkiye'ye, oradan da Suriye'nin Azez kentine gitti.

"Mario'yu ilk kez militan kıyafetleri içinde, silahlı ve sakallarıyla görmüştüm, hoştu." diyen Derya, "Suriye'de ilk gecemizde, battaniyelerden asıılı zincirlerle kaplı, duvarlardan hala kan akan işkence yapılan bir depoda kaldık" ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN HİÇBİRİNİ İSTEMEMİŞTİM"

Derya burada burka giyip silahlı eğitim almış. Sokaklarda yürürken ise erkek kılığına girmiş. "Kıyafetlerin altında hiçbir şey göremezdiniz, bir kalaşnikofu bile" diyerek gülüyor. "Aslında, bunların hiçbirini istememiştim. Suriye'de çocuklara yardım etmek istemiştim" diyor.

Derya, Mario ile bir şehirden diğerine gidiyordu." Mario, 2014 yılında Rakka'da halifelik ilan edildiğini söyledi. İlk başta bunun kötü bir şey olduğunu düşündüm ama Mario bana bunun iyi bir şey olduğunu söyledi." diyor.

"BAŞKA BİRİNDEN EVLENME TEKLİFİ ALDIM"

2015 yılında Mario S. Irak'a geçmiş, Derya ise bir erkek bebek dünyaya getirmiş. Çiftin arasında sık sık yaşanan tartışmalar sonucu Derya boşanma kararı almış, Mario kararını değiştirmeye çalışıyormuş, ama DEAŞ kuralları gereği kabul etmiş. Ansızın başka bir gelişme yaşanmış. Derya, Almanya'dan DEAŞ'a katılan rapçi Deso Dogg'dan evlenme teklifi almış, ancak adamın verdiği tüm sözlere rağmen teklifini kabul etmemiş.

"Senin için hayal edilebilecek bir şey bile olmasa da, hoştu. Akşam üzeriydi ve masada oturuyordu, solunda bir kadın, sağında bir kadın ve aralarında çocuklar" diyerek anlatıyor ikinci evliliğini yaptığı adamı...

Ancak bu üçlü ailenin mutluluğu kısa sürdü. "Her şey, 2 ay sonra drone ile vurulup öldüğü zamana kadar iyiydi" diyen Derya, ikinci eşinin İHA ile vurulup öldürülmesinden sonra eski kocası Mario S.'ye geri dönmüş.

Mario, bir eğitim kampında eğitimciymiş ve teröristlere kurslar veriyormuş. Kendisine de atış eğitimleri vermiş. "Küçük silahlarla, kalaşnikoflarla ve M16'larla şişeleri vuruyorduk." diye anlatıyor Derya eğitimleri...

"10 KİŞİ TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMEK İSTEDİ"

Eşi, Derya'ya "Evde yalnız olduğunda savunmasız bir kadınsın" diyerek patlayıcı bir kemer vermiş. Derya Almanya'ya dönme kararından önce yaşadıklarını şöyle anlatıyor: "10 kişi üzerime atlayıp bana tecavüz edip öldürmek istediklerinde, kendimi öldürmek istedim, çünkü nasıl olsa öleceğimi biliyordum."

Pişman olup Almanya’ya dönme kararı alan Derya Ö., geçen kasım ayında Bochum'da sokakta yürürken federal savcılığın emriyle yakalanmış.