Dün İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33, topçu saldırısında ise 1 olmak üzere toplam 34 askerimiz şehit oldu. Acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.
"ACIMIZI YAZARAK PAYLAŞIYORUZ"
Şarkıcı Derya Uluğ ile bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Asil Gök'ten duygulandıran bir paylaşım geldi. Çift, "Elden bir şey gelmiyor. Biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz" sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları takipçileriyle paylaştı.
İşte o satırlar...
ÇOCUK
İçimde derinden kocaman bir yas
Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş
Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş
Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş
İçimde derinden kocaman bir ağıt
Nasıl miktar belirler imzalı bi kağıt
Küçük bir çocuk cephede başında ateşler
O ateşle bir değil bin Ocak yandık
Nasıl geçer Mehmet
Yokluğunun acısı
Annen kadar olmasa da
Ben de döktüm gözyaşı
Nasıl olur Mehmet
Daha küçücüktün evet
Toprak bile ağlarken
Annen nasıl dayansın Mehmet
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