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        Haberler Magazin Derya Uluğ ile Aşkın Nur Yengi karşılaştırıldı - Magazin haberleri

        Derya Uluğ ile Aşkın Nur Yengi karşılaştırıldı

        Derya Uluğ, Aşkın Nur Yengi'nin daha önce seslendirdiği 'Yabani' adlı şarkıyı cover yaparak yeniden seslendirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu versiyonu, beğenmeyip eleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 12:28 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:34
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        Derya Uluğ, Aşkın Nur Yengi'nin 1997'de çıkardığı 'Yabani' adlı şarkıyı cover yaparak yeniden söyledi. Uluğ'un bu versiyonu ve Yengi'nin orijinal hali, sosyal medya kullanıcıları tarafından birbirileriyle karşılaştırılıp gündem oldu.

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        Derya Uluğ, 2 Ağustos 2024'te çıkardığı 'Yabani' (Şehrazat Bir Ömrün Hikâyesi) adlı coverıyla sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı tarafından başarısız bulundu.

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        İşte Derya Uluğ'un yeni şarkısına gelen bazı yorumlar;

        "Bence tartışmasız Aşkın Nur Yengi. Güncel müziklerdeki hızlı ritimler ve baslar, şarkının duygusunun önüne geçiyor ve birkaç dinlemeden sonra katlanılmaz hâle geliyor. Sürekli çıstak çıstak olmuyor, yahu. Duygulu ritimler daha güzel. Derya Uluğ'un versiyonu olmamış."

        "Tabiki Aşkın Nur Yengi. Bu karşılaştırmayı yapmak çok doğru değil bence. Geçmişte bu şarkıyı Aşkın'dan dinleyen herkes onu tercih edecektir. Çünkü anısı ve duygusu var."

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        "Aşkın Nur Yengi'nin hiçbir taklidi onun kadar iyi olamaz. Aşkın Nur Yengi, Türkiye tarihinde eşi benzeri olmayan bir ses ve karaktere sahip. Seni çok seviyorum, Aşkın Nur Yengi; hiçbir taklidini dinlemeyeceğim. Kalbimin sultanı, çiçeğim."

        "Aşkın Nur Yengi'nin sesi zaten benzersiz; tiz tonda kulak zorlayan bir kadınla aynı cümle içinde kullanılmasın, lütfen. Bu karşılaştırma, Rolls Royce ile Lada Samara'yı kıyaslamak gibi."

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        "27 yıl önceki versiyon olmasına rağmen, Aşkın Nur Yengi'nin yorumu daha iyi tabii ki. Derya Uluğ'un versiyonunda ise ortada bir şarkı yok..."

        "İkisini aynı videoya veya aynı cümleye koyarak kıyaslamak bile Aşkın Nur Yengi'ye hakarettir. Lütfen bir daha böyle kıyaslamalar yapmayalım."

        Fotoğraflar: DHA, İHA, Instagram

        #Derya Uluğ
        #Aşkın Nur Yengi
        #Yabani
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