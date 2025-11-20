DESA ve Luca Grossi iş birliğini Venedik Sarayı'nda kutladı

Habertürk
        Türkiye'nin deri moda markası DESA ile İtalya'nın prestijli ayakkabı markası Luca Grossi arasındaki başarılı iş birliğinin ikinci yılı, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliğinde Venedik Sarayı'nda düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte DESA CEO'su Burak Çelet ve Luca Grossi Kreatif Direktörü Marco Grossi, iki ülkenin köklü zanaatkarlık geleneğinin buluşmasını simgeleyen iş birliğinin önemine vurgu yaptı

        DESA ile Luca Grossi arasındaki başarılı iş birliğinin ikinci yılı, dün akşam İstanbul'daki Venedik Sarayı'nda düzenlenen özel bir etkinlikle kutlandı. İş birliğini kutlamak üzere düzenlenen özel etkinlikte aralarında Mehmet Akif Üstündağ, Demet Şener, Efe İrvül, Sera İrvül, Francesco Boari gibi moda, iş ve medya dünyasından davetliler bir araya geldi.

        İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin ev sahipliği yaptığ 'İtalyan Zanaatının Güzelliğinde Yürümek: Miras ve Zamansız Zarafet' temasıyla düzenlenen etkinlikte, DESA CEO'su Burak Çelet ve Luca Grossi'yi temsilen Başkan Yardımcısı ve Kreatif Direktör Marco Grossi, Türk-İtalyan iş birliğinin önemini vurgulayan konuşmalar gerçekleştirdi.

        2023 yazında başlayan iş birliği kapsamında, Luca Grossi'nin geleneksel el işçiliğiyle hazırlanan ayakkabıları Türkiye'de yalnızca DESA mağazalarında moda severlerle buluşuyor.

        DESA CEO'su Burak Çelet etkinlikte yaptığı konuşmasında, "İtalyan estetiğinin ve damıtılmış moda anlayışının seçkin örneklerinden Luca Grossi markasını Türkiye'de temsil etmekten ve DESA mağazalarında müşterilerimize sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. İki yıllık süreçte müşterilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler, kaliteye ve zanaata verilen değerin evrensel olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu ortaklık, iki ülkenin deri sektöründeki köklü zanaatkârlık mirasını bir araya getirmenin ve geleceğe taşımanın somut bir ifadesidir" dedi.

        Luca Grossi Başkan Yardımcısı ve Kreatif Direktörü Marco Grossi ise "DESA gibi kendi alanında tasarım ve zanaatkarlığında mükemmelliği temsil eden ve kendisi de lüks segmentte hem üretici hem de perakendeci olarak faaliyet gösteren bir markayla Türkiye pazarında var olmak bizim için büyük bir ayrıcalık. Ortak değerlerimiz etrafında şekillenen bu iş birliği, iki yılda beklentilerimizin ötesinde sonuçlar getirdi. Türk tüketicisinin tasarım ve kaliteye olan düşkünlüğü ve Luca Grossi ürünlerine gösterdiği ilgi, bu iş birliğinin gelecekte daha da güçleneceğine olan inancımızı pekiştirdi" şeklinde konuştu.

        Etkinliği ev sahipliği yapan İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Marrapodi ise açılış konuşmasında Türkiye ve İtalya arasındaki ticari ilişkilerin önemine değinerek, "İki Akdeniz ülkesi arasındaki kültürel ve ticari bağların güçlenmesinde DESA ve Luca Grossi gibi şirketlerin ortaklıkları kritik bir rol oynuyor. Bu iş birliği, zanaatkârlık geleneğinin ve kaliteye olan bağlılığın iki ülke arasında kurduğu köprünün güzel bir örneğidir" dedi.

        Etkinliğin ardından düzenlenen kokteylde, Türkiye ve İtalya'dan iş dünyasının temsilcileri, diplomatik çevrelerden önemli isimler ve seçkin davetliler bir araya geldi. Ayrıca, etkinlikte Luca Grossi'nin yeni sezon koleksiyonundan özel bir seçki de davetlilerin beğenisine sunuldu.

