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Köydeki yangında; elektriği kesip, ahırları tutuşturmuşlar

Sivas'ta dün sabah saatlerinde Karalar köyünde kundaklama iddiasıyla başladığı belirtilen yangınlarla ilgili dehşete düşüren bir tespitte bulunuldu. Olayda önce köyün elektiğinin kesildiği ardından da ahırların kundaklandığı belirlendi

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DHA
  • Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları kundakladılar

    Sivas'ta merkeze bağlı Karalar köyünde dün yaşanan ve 15 büyükbaşın öldüğü, ev ve ahırların zarar gördüğü yangında yapılan incelemede, önce köyün elektriklerinin kesildiği, ardından ahırların ateşe verildiği belirlendi.

    DHA'nın haberine göre köyde bazı evlerde bulunan güvenlik kameralarının da bataryalarının olmaması nedeniyle devre dışı kaldığı saptandı. Köy muhtarı Turan Kandil, "Kundaklama var" dedi.
  • Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları kundakladılar

    Karalar köyünde dün sabaha doğru 6 farklı noktada çıkan yangında Tuncer Pürlü'ye ait ev ve traktör ile Lokman Kalın, Nusret Gülmez, Bekir Gülmez, Halim Pürlü'ye ait 5 ahır yandı. 15 büyükbaş ile kümes hayvanlarının da öldüğü yangında, 'kundaklama' ağırlık kazandı.

    Jandarmanın yaptığı araştırmalarda saat 03.30 sıralarında önce köyün elektriğinin kesildiği, ardından da birbirinden farklı noktalarda ahır ve samanlıkların ateşe verildiği saptandı. Elektrik kesintisinin, köydeki bazı evlerde yer alan ve bataryası bulunmayan güvenlik kameralarının da devre dışı kalmasına neden olduğu belirlendi.
  • Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları kundakladılar

    Olay sonrasında AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy da köyü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve yanan yerlerde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, henüz bir şüpheli tespit edilemedi.

    "KESİN KUNDAKLAMA VAR"

    Köy Muhtarı Turan Kandil, sabaha doğru olayın yaşandığını belirterek, "Yangında 15 büyükbaş öldü, samanlık ve ahırlar yandı. Köylülerimiz mağdur oldu. Bir kundaklama var. Bu evler birbirine yakın olsa, birbirinden alev sıçramış derdik. Ama evler ayrı yerde ve burada kesin olarak kundaklama var. Köyden şüphelendiğimiz kimse yok ama güvenlik güçlerimiz çalışıyor, faillerin yakalanmasını bekliyoruz. Herkes mağdur oldu" dedi.
  • Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları kundakladılar

    "KİMSEYİ SUÇLAYAMIYORUZ"

    12 büyükbaşı yangında ölen Lokman Kalın'ın amca oğlu Harun Kalın ise "Köyde bu zamana kadar söyle bir olay olmadı. Kimseyle husumetimiz de yok. Devletimize güveniyoruz. Hem zararlarımızı karşılayacak, hem de failleri bulacaklar. Köydeki bir büyüğümüz namaza kalkınca yangını fark etmiş. Haber verince hayvanların bir kısmı kurtuldu. Bunu yapanın kim olduğunu bilmiyoruz. Köy içinden veya dışından biri mi belli değil. Hem hayvan kayıplarımız var hem de samanlıklar zarar gördü. Şu an kimseyi suçlayamıyoruz. Köy küçük olduğu için herkes birbirini tanır. Kimin yaptığını tahmin bile edemiyoruz" dedi.
  • Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları kundakladılar

    HAYVANLARI KURTARMAK İÇİN YANAN AHIRA DALDI

    Köydeki yangında 3 büyükbaşı ölen Nusret Gülmez'in eşi Meryem Gülmez (63) olay sırasında yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı. Yangını fark edince hayvanlarını kurtarmak için yanan ahıra girdiğini, el ve yüzünden yaralandığını anlatan Meryem Gülmez, "Yangını görünce ahıra koştum, hayvanların bazıları cansız yatıyordu, bir tanesini çıkarabildim. Eşim alevlerden dolayı içeriye giremedi, ben girdim. 3 büyükbaş hayvanımız  vardı. Biri hamileydi. Bir tanesi boğa, biri de inekti. Ben hayvanların bağıra bağıra ölmesine üzülüyorum. Tavuk, civciv de vardı içlerinde. Camdan hava alarak onları kurtarmaya çalıştım" diye konuştu.
  • Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları kundakladılar

    AKSU: GEREKEN YAPILACAKTIR

    Köyde incelemelerde bulunan ve mağdur olan köylülere geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, "Özellikle 3 ahırda ciddi hasar var, 15 hayvan öldü. Olayın ilk anından itibaren gerek devlet yetkililerimiz, jandarmamız, savcılığımız olayla ilgili araştırmalarını yürütmekte. Biz de AK Parti İl Başkanımız ve milletvekilleri olarak olay yerine gelerek inceleme yaptık. Devletimiz mağdur olan vatandaşlarımızın yanında. Biz de onların yanındayız. Köylülerimize geçmiş olsun diyoruz" dedi. Olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığını belirten Aksu, "Bu adli bir vaka, ekipler inceliyor. Onunla ilgili açıklama ve gerekenler de mutlaka yapılacaktır" diye konuştu.
  • Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları kundakladılar
  • Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları kundakladılar
  • Detaylar ortaya çıkıyor! Elektrikleri kesip ahırları kundakladılar

Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın
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