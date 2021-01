ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre binasını basmasının ardından iki banka gelecekte Trump ya da şirketleriyle iş yapmamaya karar verdi. Bloomberg'in haberine göre Alman Deutsche Bank, Trump ve şirketleriyle çalışmama kararı aldı. Deutsche Bank, Trump’ın oğulları tarafından yönetilen Trump Organization grup şirketine yaklaşık 340 milyon dolar ile kredi vermişti. Kredi Miami'deki golf sahası ve Washington ve Şikago'daki otel yatırımları için kullanılmıştı.

Deutsche Bank ABD Sorumlusu Christiana Riley, Trump destekçilerinin Kongre binasına baskın yapmasının ardından Linkedln hesabından "Dün ABD ve demokrasimiz için karanlık bir gündü. Halkın iradesinin gerçekleşmesi ve barışçıl bir görev tesliminin yapılması için çalışanlarla ve Anayasa'yla gurur duyuyoruz" ifadelerini paylaşmıştı.

5.3 MİLYON DOLARI VAR AMA KİŞİSEL HESABI KAPATILACAK

Öte yandan Signature Bank'ın da Trump'ın iki kişisel hesabını kapatacağı ileri sürüldü. Trump'ın 5.3 milyon dolarının bulunduğu Signature Bank'ın sözcüsü, Trump'ın 20 Ocak'ta görevi resmen sonlanmadan önce ayrılması gerektiği düşüncesini de paylaştı ve Trump'ı istifaya davet etti. Açıklamada "Ülkemiz ve Amerika halkının çıkarı için en doğru olanın ABD Başkanı'nın istifa etmesi olduğunu düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

GOLF TURNUVASINDA SAHASI KULLANILMAYACAK

Trump'ın destekçilerinin geçen hafta başkent Washington DC'deki Kongre binasını basmasından sonra golf takvimindeki en prestijli dört turnuvadan biri kabul edilen PGA Şampiyonası'nda da Donald Trump'a ait hiçbir golf sahası kullanılmayacağı açıklanmıştı. PGA of America Başkanı Jim Richerson "PGA of America Direktörler Kurulu, 2022 PGA Şampiyonası'nda Trump Bedminster'ı kullanmama kararı aldı" demişti. Richerson, Trump'ın New Jersey eyaletindeki golf sahasında bir organizasyon yapmalarının "markalarına zarar vereceğini" ifade etti. Trump Organizasyonu, PGA'in kararının kontratlarını ihlal ettiğini söyledi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI ASKIYA ALINDI

Twitter ve Facebook, Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

6 OCAK’TA NE OLDU?



ABD, 6 Ocak günü başkent Washington'da 45. Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla sarsılmıştı. Trump destekçileri 46. Başkan Joe Biden'ın başkanlığının tescillendiği sırada oturumu basmıştı. ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nı onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın önünde miting düzenlemişti. Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongre binasına yürümüş ve içeri girmeye çalışmıştı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.