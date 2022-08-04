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Dev ağaçlarda kara kovan bal mesaisi

Rize'de, kara kovan bal yetiştiriciliği geleneği ile içleri oyulup, arıların girebileceği kadar boşluk bırakılan kütükler, sarp ormanlardaki dev ağaçların dallarına yerleştiriliyor. 6 ay sonra yeniden ustalıkla ağaçlara tırmanan üreticiler, kovanlardan sağılan organik balları, kilosu 600 liradan satışa sunuyor

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DHA
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

    Rize'de kara kovan bal yetiştiriciliği geleneği sürdürülüyor. İçleri oyularak arıların girebileceği kadar boşluk bırakılan kütükler, sınırlı sayıdaki üreticiler tarafından ustalıkla tırmanılan ormanlarda boyu 40 metreyi aşan ağaç dallarına yerleştiriliyor.

     
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

    DHA'nın haberine göre yaklaşık 6 ay müdahale edilmeyen kovanlar, ağustos ayının ilk haftası sağılmaya başlanıyor. Yeniden ağaçlara tırmanan üreticiler, kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek ballarını kilosu 600 liradan satışa sunuyor.
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

    Bir kara kovandan ise 30 kiloya kadar bal alınabiliyor. Kara kovanlardan sınırlı miktarda elde edilen ballar, yoğun sipariş nedeniyle talebi karşılamıyor.

     
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

    'KARA KOVAN BALI DOĞAL'

    Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası´nda, koruyucu elbise giymeden tırmandığı ağaçta kovana elini sokarak bal sağan Mustafa Memoğlu ise sıra dışı tarzı ile ilgi çekiyor.
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

    Babasından öğrendiği arıcılığı sürdürdüğünü anlatan Memoğlu, "Hava şartları dolayısıyla çok fazla bal olmayacak, diye düşünüyorduk ancak çok verimli bir sezon geçiriyoruz. Buraya 1 aydan fazla yağmur yağdı. Arı o balı nasıl taşıdı ve kovanı doldurdu hayretler içerisinde kaldım.
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

    Kara kovanda tamamen doğal, insan eli değmeden bal üretimi gerçekleşiyor. Biz bir kütüğün içerisine oyarak kovanı hazırlıyoruz. Ağacın zirve noktasına kovanları yerleştiriyoruz. Ondan sonra arı balını kendisi yapıyor. Herhangi bir katkı maddesi kesinlikle olmuyor" dedi.
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

    'BU KÜLTÜR YOK OLMASIN'

    Üretimin en doğal haliyle gerçekleştiği kara kovan bal üretiminin gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyleyen Memoğlu, "Bu kültür bitmek üzere ama biz mücadele veriyoruz. Ben de kendi yeğenlerime ağaca çıkmayı, bal sağmayı öğretiyorum.
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

    Kara kovanları sırtımıza alıyoruz, yolu olmayan ormanların içerisinde uygun gördüğümüz ağaçların üzerlerine yerleştiriyoruz. Büyük zorlukları var ancak o doğal balı sağınca, yiyince ve insanlara yedirince büyük bir mutluluk duyuyorum. Çok zorlukları var ama zahmetine fazlasıyla değiyor. 40 metrelik ağaçlara yerleştiriyoruz.
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

    Kovanları yükseklere koyuyoruz arı direkt uçuş yapabilsin, diye. Ayılardan korumak için de ağacın gövdesini saçlarla kapatıyoruz. Yüzyıllardan beri süregelen bu gelenek, bu kültür ne yazık ki kaybolma tehlikesi yaşıyor. Bu kültürün yok olmaması için ben elimden geleni yapıyorum" diye konuştu. 
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri
  • İçlerini oyup ağaç dallarına yerleştiriyorlar... Kilosu 600 lira! - Rize haberleri

 

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