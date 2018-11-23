Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, şirket satış opsiyonlarının değerlendirilmesi için yetkilendirme yaparken, hisselerle ilgilenen farklı coğrafyalardan şirketler bulunuyor.
Bir kaynak "Betek Boya ortakları satış süreci için yetkilendirme yaptı. Şirketin yüzde 100'üne kadar satış opsiyonları değerlendirilebilir. Şirket ile ilgilenen Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu'dan şirketler var" diye konuştu.
Konuyla ilgili Ünlü&Co bir yorum yapmazken, Betek Boya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu Reuters'a şu açıklamayı yaptı:
"Betek, gelecek 10 yıl planlarında Türkiye ve bölgemizde boya branşlarında ve mantolama alanında stratejik ve büyük adımlar ile gelişme potansiyeline ve planlarına sahiptir. Söz konusu büyüme sürecinde pazar fırsatlarının geliştirilmesine imkân verecek işbirliklerini değerlendirmeye açığız."
Betek Boya hissedarları arasında yaklaşık yüzde 25 pay ile Alman DAW şirketi yer alırken, çoğunluk hissedar konumunda Betek Boya'nın sahibi Akpınar ailesi yer alıyor.
DAW haberin yazıldığı sırada Reuters'ın sorularına bir yanıt vermedi.
Kaynakların verdiği bilgiye göre Betek Boya'nın bu sene sonunda 1.6 milyar lira ciroya ulaşması bekleniyor. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre 1988 yılında kurulan Betek Boya Kimya'nın Türkiye'de Kayseri ve Gebze'de üretim tesisleri bulunuyor. Şirket Mısır'da da boya üreterek buradan çok sayıda ülkeye ihracat yapıyor.
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