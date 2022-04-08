Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu’nda oynanacak maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig puan durumunda, 41 puanla 13. sırada yer alan Sarı Kırmızılılar bu hafta Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. 56 puanla 3.sırada yer alan Sarı Kanarya karşısında mücadele verecek olan Galatasaray, derbi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte, Süper Lig Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı hakkında merak edilenler…