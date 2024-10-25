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        Dev fare insanları korkuttu! Kedi ve köpekler görmezden geldi

        Edirne'de, sokak ortasında bir fare, bulunduğu yerden geçen insanların üzerine atladı. Sokaktaki kedi ve köpekler ise fareyi görmezden geldi. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:53 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:53
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        Dev fare insanları korkuttu!
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        Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların üzerine atlayan ve adeta onları kovalayan fare çevresine korku saldırdı. Sokaktan geçen kedi ve köpeğin kaldırımda dolaşan fareyi fark etmesine rağmen bir şey yapmaması insanları hayrete düşürdü.

        O esnada yoldan geçenlerin, büyük fareyi gördüğü gibi kaçmaya çalışmaları ise komik anlar yaşattı. Bir süre sonra dev fare, kalabalık arasından sıyrılarak gözden kayboldu.

        Olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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        Olaya şahit olan İlyas Alırat, "Fareler binalar eski olduğu için buralarda yaşıyor. Tadilata geçilen binaların altından çıkıp insanların üzerine doğru sıçrıyorlar. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz." dedi.

        Ciğerci esnafı Kazım Ede ise bölgenin eski yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Daha önceleri yoktu, binaların alt kısımlarından çıktığını tahmin ediyorum. Burası eski bir mahalle farelerin olması da doğal, eski yapıların altından çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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