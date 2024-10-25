Dev fare insanları korkuttu! Kedi ve köpekler görmezden geldi

Edirne merkez Mithatpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yoldan geçen vatandaşların üzerine atlayan ve adeta onları kovalayan fare çevresine korku saldırdı. Sokaktan geçen kedi ve köpeğin kaldırımda dolaşan fareyi fark etmesine rağmen bir şey yapmaması insanları hayrete düşürdü.

O esnada yoldan geçenlerin, büyük fareyi gördüğü gibi kaçmaya çalışmaları ise komik anlar yaşattı. Bir süre sonra dev fare, kalabalık arasından sıyrılarak gözden kayboldu.

Olay, bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Olaya şahit olan İlyas Alırat, "Fareler binalar eski olduğu için buralarda yaşıyor. Tadilata geçilen binaların altından çıkıp insanların üzerine doğru sıçrıyorlar. Yetkililerin bu konu ile ilgilenmesini bekliyoruz." dedi.