Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Dev geceye damga vuran eşleşme: Arda-Haaland

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid konuk ettiği Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada sonradan oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler'in bir pozisyonda Erling Haaland ile yaşadığı mücadele ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 12:36 Güncelleme: 11.12.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geceye damga vuran eşleşme: Arda-Haaland
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi.

        Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti.

        Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.

        ARDA GÜLER - HAALAND EŞLEŞMESİ GÜNDEM OLDU

        Skorun dışında geceye damga vuran anlar ise Arda Güler - Erling Haaland eşleşmesinden geldi.

        Ceza sahası içinde 1.95 boyundaki Haaland'ı savunmaya çalışan Arda Güler'in zor anları sosyal medyada gündem oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP Terörsüz Türkiye Raporu'nu sundu
        MHP Terörsüz Türkiye Raporu'nu sundu
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Adli emanet soygununda şüphelilerin kaçış anları!
        Adli emanet soygununda şüphelilerin kaçış anları!
        5G, iki yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak
        5G, iki yıl içinde tüm Türkiye’yi kapsayacak
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
        İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"