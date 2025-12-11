Dev geceye damga vuran eşleşme: Arda-Haaland UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid konuk ettiği Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada sonradan oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler'in bir pozisyonda Erling Haaland ile yaşadığı mücadele ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...

