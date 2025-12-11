Dev geceye damga vuran eşleşme: Arda-Haaland
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Real Madrid konuk ettiği Manchester City'ye 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada sonradan oyuna giren milli futbolcumuz Arda Güler'in bir pozisyonda Erling Haaland ile yaşadığı mücadele ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi.
Manchester City, gecenin öne çıkan maçında deplasmanda Real Madrid'i Nico O'Reilly ve penaltıdan Erling Haaland'ın gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü Rodrygo kaydetti.
Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, 58. dakikada oyuna girdi.
ARDA GÜLER - HAALAND EŞLEŞMESİ GÜNDEM OLDU
Skorun dışında geceye damga vuran anlar ise Arda Güler - Erling Haaland eşleşmesinden geldi.
Ceza sahası içinde 1.95 boyundaki Haaland'ı savunmaya çalışan Arda Güler'in zor anları sosyal medyada gündem oldu.