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        Dev kayadan son anda kurtuldular

        Gümüşhane'de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçası, Erikbeli Yaylası'na ulaşım sağlanan yola düştü. Ekipler iş makinesiyle kayayı kaldırarak kapanan yolu ulaşıma açarken, yaylaya gitmek üzere yola çıkan arkadaş grubu da dev kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Grup, olay sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 00:38 Güncelleme: 03.05.2025 - 00:38
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        Dev kayadan son anda kurtuldular
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        Gümüşhane'de Kürtün ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası Kale Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanla dağ yamacından kopan toprak ve büyük kaya kütlesi karayoluna düştü.

        Yaylaya gitmek için otomobille yola çıkan arkadaş grubu, dev kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Grupta yer alanlar, kaya düşmesi sonrası yolda yaşadıkları korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

        Bölgede önlem alarak çalışma başlatan Karayolları ekipleri, iş makinesiyle kaya kütlesini kaldırarak, kapanan yolu ulaşıma açtı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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