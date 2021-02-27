Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikTERÖRE DARBE! Son dakika: Diyarbakır'da dev operasyon! HDP'li vekilin babası da var
ABONE OL

Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!

Diyarbakır’da, sabah saatlerinde birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın babası Zeki Dağ’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

TERÖRE DARBE! Son dakika: Diyarbakır'da dev operasyon! HDP'li vekilin babası da var
Diyarbakır'da terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var!
0:00 / 0:00
İHA

Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör operasyonları kapsamından Diyarbakır merkez ve merkez ilçelerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte eş zamanlı operasyon yapıldı.

EVLER DİDİK DİDİK ARANDI

İHA'da yer alan habere göre yapılan operasyonlarda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapılarak evler didik didik arandı.

HDP'Lİ VEKİLİN BABASI GÖZALTINDA

Yapılan operasyonda aralarından HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın babası Zeki Dağ’ın da olduğu çok sayıda HDP’li ve BDP’li gözaltına alındı.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPILACAK

Gözaltına alınanlar Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, operasyonla ilgili olarak kamuoyuna daha sonra açıklama yapılacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? 1 Mart'ta mı?
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak?
KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları
GÜNDEMKYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor?
Sinemalar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı sinema genelgesi açıklandı! İşte tarihi
GÜNDEMSinemalar ne zaman açılacak?
1 Mart'ta Kafeler ve restoranlar açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak, tarih belli mi?
GÜNDEM1 Mart'ta Kafeler ve restoranlar açılıyor mu?
Lesotho ile anlaşma: FETÖ'ye karşı önlem! Lesotho nerede?
GÜNDEMLesotho ile gözden kaçan anlaşma
ÇAĞLA... Son dakika: Yüzüne bile bakmıyorlardı! Kilosu 100 TL'ye çıktı
GÜNDEMDaha önce yere dökülüyordu! Şimdi kilosu 100 TL!
20 yaş altı hafta sonu (27-28 Şubat) sokağa çıkabilir mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
GÜNDEM20 yaş altı hafta sonu sokağa çıkabilir mi?
Hafta sonu marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 27-28 Şubat A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri
GÜNDEMHafta sonu marketler kaçta açılıyor?
Kabine Toplantısı ne zaman? Yasaklar kaldırılacak mı? Krtik tarih belli oldu
GÜNDEMYasaklar kalkacak mı? Gözler Kabine'de
PİK YAPTI! Son dakika: Samsun'da korona alarmı! İki mahalle karantinada
GÜNDEMVakaların pik yaptığı kentte 2 mahalleye karantina!