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HaberlerYaşamDEVASA| Son dakika: Prtakalı görenler şaşatı kaldı: 1 kilo 260 gram
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Gören şaştı kaldı! Dev portakal tam 1 kilo 260 gram

Adana'nın Kozan ilçesinde tarım işçilerinin dalından kopardığı 1 kilo 260 gram portakal, görenleri şaşırttı. Bahçe sahibi Tolga Ceyhanlı, 30 yıllık çiftçilik hayatında ilk defa bu kadar büyük ve ağır bir portakal gördüğünü söyledi

DEVASA| Son dakika: Prtakalı görenler şaşatı kaldı: 1 kilo 260 gram
Gören şaştı kaldı! Tam 1 kilo 260 gram
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DHA

Adana'nın Kozan ilçesinde, 1 kilo 260 gram gelen dev portakal, görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde Tolga Ceyhanlı'ya ait narenciye bahçesinde çalışan işçiler, portakal topladığı sırada bir ağacın üzerinde normalden 3-4 kat büyük bir portakal gördü. Washington cinsi dev portakalı gören işçiler hayretler içerisinde kaldı. Dalından koparılarak tartılan dev portakal, 1 kilo 260 gram geldi. Bahçe sahibi Ceyhanlı, portakalı evine götürüp, ailesiyle yiyeceğini söyledi.

Tolga Ceyhanlı, 30 yıllık çiftçi olduğunu ve ilk kez bu kadar büyük ve ağır bir portakal bulduğunu belirterek, "Hasat döneminde zaman zaman böyle garip durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de işte bu 1 kilo 260 gram ağırlığındaki portakal oldu. 2020 yılı sadece insanlık için değil, doğa adına da birtakım zorluklarla geçti. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında meydana gelen aşırı sıcaklar nedeniyle çiçekler döküldü. Geçen yıla göre yüzde 70 oranında rekolte düşüşü de yaşandı. Bu portakalın da zamanından önce çiçek açması sonucu oluştuğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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